Голливудская звезда в восторге: клуб Рексем сыграет против Ливерпуля в Нью-Йорке

·47·Спорт
Голливудская звезда в восторге: клуб Рексем сыграет против Ливерпуля в Нью-Йорке

Уэльский клуб Рексем, принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни, переживает один из самых захватывающих этапов в своей истории. В рамках турне по США команда встретится с гигантом английского футбола Ливерпулем на знаменитом стадионе Янки Стадиум в Нью-Йорке. Этот матч стал неожиданной вершиной не только для клуба, но и для его владельцев. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Райан Рейнольдс в интервью СпортсКентер охарактеризовал это событие как "момент, когда кто-то должен ударить меня, чтобы я пришел в себя" (пунч ме момент). По его словам, то, что такая скромная команда, как Рексем, играет против гранда масштаба Ливерпуля на одном из самых престижных стадионов мира, превосходит даже самые смелые мечты.

Голливудский взлет и новые испытания

В последние годы Рексем поднялся из низших дивизионов Англии до уровня Чемпионшипа. Райан Рейнольдс, стоящий за этими успехами, очень доволен турне своей команды по США. Уэльсцы планируют сыграть против трех клубов Английской Премьер-лиги в городах Тампа, Нью-Йорк и Филадельфия.

По данным Goal.com, Рексем уже успел зафиксировать ряд неожиданных результатов в рамках этого турне. В частности, подопечные Фила Паркинсона обыграли Лидс Юнайтед во Флориде со счетом 3:2, а в матче в Хельсинки удивили футбольную общественность победой над Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Совладелец клуба Роб МакЭлхенни подчеркнул, что эти встречи — не простые выставочные матчи. Футболичники выкладываются на поле изо всех сил и жаждут победы. По его словам, они поддерживают постоянную связь с игроками, и члены команды готовы снова сотворить "чудо" в матче против Ливерпуля.

Исторический соперник и огромная ответственность

Ливерпуль считается одним из самых влиятельных клубов на мировой футбольной арене. Высоко оценив авторитет соперника, Райан Рейнольдс сказал: "Ливерпуль — одно из величайших имен мирового масштаба. За 165-летнюю историю Рексема было немало случаев 'свержения грандов', но этот имеет особое значение".

Эта игра послужит не только спортивным состязанием, но и глобальному росту бренда Рексем. Ожидается, что арена Янки Стадиум заполнится болельщиками, что свидетельствует о стремительном росте популярности команды. Футбольные фанаты ждут в этом матче очередного неожиданного поворота, достойного голливудских сценариев.

ФутболЛиверпульРексемРайан РейнольдсАнглия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шанс для Ливерпуля и Арсенала: Брэдли Баркола не будет продлевать контракт с ПСЖШанс для Ливерпуля и Арсенала: Брэдли Баркола не будет продлевать контракт с ПСЖСегодня, 19:00Сэм Керр вернулась в США: Австралийская звезда обновила исторический рекорд в НВСЛСэм Керр вернулась в США: Австралийская звезда обновила исторический рекорд в НВСЛСегодня, 18:54Неожиданный дуэт для ЧМ-2038: мундиаль может пройти во Франции и ГерманииНеожиданный дуэт для ЧМ-2038: мундиаль может пройти во Франции и ГерманииСегодня, 18:53Челси установил астрономическую цену на Педру Нету: Манчестер Сити и Ливерпуль предупрежденыЧелси установил астрономическую цену на Педру Нету: Манчестер Сити и Ливерпуль предупрежденыСегодня, 18:37Арсенал начинает решающие переговоры по трансферу Бруно ГимарайнсаАрсенал начинает решающие переговоры по трансферу Бруно ГимарайнсаСегодня, 18:15Боруссия Дортмунд опережает Милан в борьбе за таланта 2007 года рожденияБоруссия Дортмунд опережает Милан в борьбе за таланта 2007 года рожденияСегодня, 18:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость