Уэльский клуб Рексем, принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни, переживает один из самых захватывающих этапов в своей истории. В рамках турне по США команда встретится с гигантом английского футбола Ливерпулем на знаменитом стадионе Янки Стадиум в Нью-Йорке. Этот матч стал неожиданной вершиной не только для клуба, но и для его владельцев. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Райан Рейнольдс в интервью СпортсКентер охарактеризовал это событие как "момент, когда кто-то должен ударить меня, чтобы я пришел в себя" (пунч ме момент). По его словам, то, что такая скромная команда, как Рексем, играет против гранда масштаба Ливерпуля на одном из самых престижных стадионов мира, превосходит даже самые смелые мечты.

Голливудский взлет и новые испытания

В последние годы Рексем поднялся из низших дивизионов Англии до уровня Чемпионшипа. Райан Рейнольдс, стоящий за этими успехами, очень доволен турне своей команды по США. Уэльсцы планируют сыграть против трех клубов Английской Премьер-лиги в городах Тампа, Нью-Йорк и Филадельфия.

По данным Goal.com, Рексем уже успел зафиксировать ряд неожиданных результатов в рамках этого турне. В частности, подопечные Фила Паркинсона обыграли Лидс Юнайтед во Флориде со счетом 3:2, а в матче в Хельсинки удивили футбольную общественность победой над Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Совладелец клуба Роб МакЭлхенни подчеркнул, что эти встречи — не простые выставочные матчи. Футболичники выкладываются на поле изо всех сил и жаждут победы. По его словам, они поддерживают постоянную связь с игроками, и члены команды готовы снова сотворить "чудо" в матче против Ливерпуля.

Исторический соперник и огромная ответственность

Ливерпуль считается одним из самых влиятельных клубов на мировой футбольной арене. Высоко оценив авторитет соперника, Райан Рейнольдс сказал: "Ливерпуль — одно из величайших имен мирового масштаба. За 165-летнюю историю Рексема было немало случаев 'свержения грандов', но этот имеет особое значение".

Эта игра послужит не только спортивным состязанием, но и глобальному росту бренда Рексем. Ожидается, что арена Янки Стадиум заполнится болельщиками, что свидетельствует о стремительном росте популярности команды. Футбольные фанаты ждут в этом матче очередного неожиданного поворота, достойного голливудских сценариев.