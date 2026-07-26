Новый проект OpenAI: ChatGPT станет ассистентом наподобие Джарвиса из «Железного человека»

·61·Технологии
Новый проект OpenAI: ChatGPT станет ассистентом наподобие Джарвиса из «Железного человека»

Компания OpenAI, являющаяся лидером в мире искусственного интеллекта, намерена кардинально изменить способ взаимодействия человечества с компьютерами и технологиями. Президент компании Грег Брокман в недавнем интервью, рассказывая о стратегии дальнейшего развития платформы ChatGPT, сообщил, что ведется работа над созданием умного помощника для пользователей, похожего на Джарвиса из кинематографической вселенной Марвел. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По словам Брокмана, цель OpenAI заключается не просто в создании чат-бота, отвечающего на вопросы, а в формировании системы, способной самостоятельно выполнять сложные задачи на компьютере пользователя. Ожидается, что такой ассистент сможет запускать приложения, работать с документами и осуществлять различные операции без участия человека. Это выведет возможности искусственного интеллекта на новый уровень.

Клавиатура и мышь уйдут в прошлое?

Руководство OpenAI считает, что в будущем такие традиционные методы, как набор текста или отдача команд с помощью мыши, потеряют свою актуальность. По информации иксбт.ком, компания планирует объединить функцию ChatGPT Ливе с технологиями Кодекс. Система Кодекс уже позволяет искусственному интеллекту понимать программный код и управлять компьютерным интерфейсом.

Ассистент нового поколения будет анализировать голосовые команды пользователя и приступать к действиям в режиме реального времени. Например, пользователю достаточно просто сказать: «Подготовь презентацию и отправь ее всем моим коллегам» — и весь остальной технический процесс искусственный интеллект выполнит сам. Это позволит резко повысить производительность труда и дать возможность людям, не обладающим техническими навыками, использовать сложные программы.

Интеграция умных очков и гаджетов

OpenAI не хочет ограничиваться только программным обеспечением. Компания ставит своей целью интеграцию голосового ассистента в устройства различных производителей, в частности, в умные очки и другие носимые гаджеты. Это позволит пользователям взаимодействовать с окружающей средой и получать информацию, не доставая смартфон из кармана.

Технология ChatGPT Ливе, которая в настоящее время активно развивается, является фундаментом этого грандиозного проекта. Эта модель способна общаться с человеком как живой собеседник, без каких-либо пауз и задержек. Система может отвечать одновременно с прослушиванием собеседника, перебивать или понимать эмоции.

Приход этих технологий имеет большое значение и для пользователей из Узбекистана. В то время как на местном рынке растет спрос на умные устройства, глубокая интеграция таких систем, как ChatGPT, в гаджеты послужит облегчению повседневных забот. В будущем OpenAI планирует сделать эти функции доступными и удобными для всех.

OpenAIChatGPTИскусственный ИнтеллектТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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