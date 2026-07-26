Арсенал готов заплатить рекордную сумму за трансфер Винисиуса Жуниора

Мадридский Реал Мадрид определился со своей позицией по поводу одной из главных звезд — Винисиуса Жуниора. На фоне неопределенности вокруг будущего бразильского нападающего президент клуба Флорентино Перес установил астрономическую цену за футболиста. Этот трансфер может изменить баланс сил не только на испанском, но и на всем европейском футбольном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания SPORT, руководство Реал Мадрид требует за 26-летнего вингера в общей сложности 160 миллионов евро. Данный пакет включает в себя гарантированные выплаты и различные бонусы. Цель установления столь высокой цены — не упустить игрока статуса «галактикос» просто так и создать серьезный барьер для потенциальных покупателей.

Лондонский Арсенал внимательно следит за этой ситуацией. Команда Микеля Артеты, выступающая в Английской Премьер-лиге, ставит перед собой цель усилить состав звездой мирового уровня. Артета в своих интервью неоднократно подчеркивал, что после неудач в Лиге чемпионов клуб должен демонстрировать еще более грандиозные амбиции.

Главные причины за трансфером

Основная причина того, что переговоры между Винисиусом Жуниором и Реал Мадрид зашли в тупик — вопрос заработной платы. Сообщается, что бразильский футболист требует повышения своей зарплаты до уровня Килиана Мбаппе. Это вызвало разногласия с руководством, так как может негативно повлиять на внутренний баланс зарплат в клубе.

Хотя официальных контактов между клубами пока не было, Арсенал ждет окончательного решения игрока о непродлении контракта. Если Винисиус Жуниор не захочет оставаться в Мадриде, «канониры» готовы выложить рекордную в своей истории сумму. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2027 года.

По данным GOAL.ком, стороны договорились провести решающие переговоры после чемпионата мира 2026 года. Однако, если соглашение не будет достигнуто, Реал Мадрид будет вынужден рассмотреть вариант продажи игрока до того, как его трансферная стоимость упадет. Это может стать идеальным шансом для Арсенала.

Для узбекистанских футбольных фанатов осуществление этого трансфера еще больше повысит престиж Английской Премьер-лиги. Присоединение такого быстрого вингера, как Винисиус Жуниор, к команде-стороннику атакующего футбола, такой как Арсенал, вне всяких сомнений превратит лондонский клуб в абсолютного фаворита не только в Англии, но и на европейской арене.