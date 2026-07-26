На Западном берегу перекрыты дороги: движение резко ограничено

Израильские военные резко усилили меры безопасности на Западном берегу, перекрыв дороги, соединяющие ряд городов и деревень, а также контрольно-пропускные пункты и железные ворота. Ограничения привели к длинным пробкам, затрудняя доступ тысяч палестинцев к работе, учебе и медицинским услугам.

Однако имеющиеся открытые источники подтверждают не то, что все контрольно-пропускные пункты на Западном берегу были закрыты одновременно, а то, что строгие меры блокады были введены на обширных территориях, особенно в северной части.

Движение между городами и селами заблокировано

Согласно сообщению Ал Арабия, израильские силы закрыли ряд КПП и дорожных ворот, используемых палестинцами. В результате на основных дорогах образовались длинные очереди из машин, и население вынуждено пользоваться объездными и гораздо более длинными путями.

Сообщается, что пункт пропуска Атара к северу от Рамаллы закрыт для движения, а в некоторых точках автомобили с палестинскими государственными номерами не пропускают. Закрытие КПП Атара и Эйн-Синия и ранее приводило к многочасовым пробкам и параличу транспортного сообщения.

Внезапные закрытия превращают обычную получасовую поездку в многочасовое испытание.

Главные ворота деревни Аль-Маншия к югу от Вифлеема также были закрыты 24 июля. Местные источники сообщили, что это решение создало серьезные препятствия для въезда и выезда жителей.

Что стало причиной жестких мер?

Ограничения были усилены после кровавого столкновения в деревне Тал недалеко от Наблуса. В результате инцидента погибли четверо палестинцев и двое израильтян. После случившегося израильская армия установила дорожные заграждения и объявила о начале подготовки к широкомасштабной операции на Западном берегу.

В официальном заявлении израильской армии говорится, что отпуска военных отменены, а по всему региону размещены дополнительные силы. Израильская сторона называет эти действия «всеобъемлющей контртеррористической операцией».

В ходе последующих операций израильская армия сообщила о задержании более 70 подозреваемых по всему Западному берегу, а в самой деревне Тал было допрошено около 80 человек.

Не 916: по данным ООН, существует 925 препятствий для передвижения

Цифра в 916 КПП и ворот, приведенная в тексте, соответствует расчетам, ранее опубликованным в палестинских источниках. Однако Управление ООН по координации гуманитарных вопросов по состоянию на декабрь 2025 года зафиксировало наличие 925 постоянных или периодически действующих препятствий для передвижения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Среди них:

89 постоянно действующих КПП;

218 периодически действующих постов;

232 дорожных ворот;

167 земляных насыпей;

105 дорожных заграждений.

По данным ООН, эта система постоянно или периодически влияет на передвижение 3,4 миллиона палестинцев. Контрольно-пропускные пункты и железные ворота составляют около 60 процентов всех препятствий.

Закрыты ли все КПП?

Сравнение открытых источников подтверждает, что израильские силы серьезно ограничили движение на большей части Западного берега, особенно в Наблусе и северных районах. Однако в имеющихся официальных и независимых сообщениях не указывается, что все 925 препятствий были закрыты одновременно. Поэтому выражение «Западный берег полностью закрыт» правильнее понимать в значении введения широких ограничений по всему региону.

В нынешней ситуации основное давление ложится на мирное население. Внезапное перекрытие дорог может парализовать движение машин скорой помощи, студентов, рабочих и людей, нуждающихся в повседневных жизненно важных услугах. ООН также подчеркивает, что такие ограничения затрудняют доступ к здравоохранению, образованию и местам работы.

Поскольку военные операции на Западном берегу продолжаются, пока неизвестно, как долго сохранятся ограничения и на какие еще районы они могут распространиться.