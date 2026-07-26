Неймар оформил дубль, но «Санτος» не смог победить (видео)

Неймар в своем первом же клубном матче после чемпионата мира 2026 года вновь продемонстрировал свое мастерство. Бразильская звезда забила два гола, но его яркие действия не уберегли «Сантос» от неожиданной потери очков в матче с аутсайдером чемпионата.

Неймар открыл счет в первом тайме

Встреча, прошедшая в рамках 20-го тура чемпионата Бразилии, состоялась 25 июля на стадионе «Вила Белмиро».

«Сантос» с первых минут завладел инициативой. На 35-й минуте Неймар сыграл в стенку с Альваро Барреалем внутри штрафной площади и точным ударом открыл счет.

Это был первый матч Неймара в составе «Сантоса» после чемпионата мира.

«Шапекоэнсе» изменил ситуацию за 11 минут

После перерыва картина на поле резко изменилась. На 50-й минуте Марсино завершил быструю контратаку гостей голом, восстановив равновесие.

Спустя 11 минут Жоау Ананиас, пытаясь прервать прострел с фланга от Боласие, срезал мяч в собственные ворота. Таким образом, идущая на последней строчке чемпионата «Шапекоэнсе» вышла вперед.

Неймар спас от поражения на последних минутах

В концовке встречи «Сантос» большими силами пошел в атаку. После того как Кабальеро сбили в штрафной площади, арбитр назначил пенальти.

Неймар на 88-й минуте уверенно реализовал 11-метровый удар, сделав счет 2:2. За ходом матча он девять раз пробил по воротам, пять из них пришлись в створ, и получил оценку 9,4 по версии Софаскоре.

Дубль вновь улучшил статистику Неймара

34-летний футболист записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи в девяти матчах текущего чемпионата Бразилии.

Два его гола принесли «Сантосу» хотя бы одно очко, однако то, что команда не смогла выиграть у одного из слабейших соперников по турнирной таблице, вызвало недовольство болельщиков. Главный тренер Кука также признал после игры, что в таких матчах терять очки нельзя.

«Сантос» не смог отда Ся от опасной зоны

После этой ничьей «Сантос» набрал 22 очка в 20 матчах и занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата. А «Шапекоэнсе» с 10 очками остался на последнем, 20-м месте.

Ситуацию усугубляет и то, что Неймар получил в матче свою третью желтую карточку в сезоне. Из-за этого он пропустит следующий матч чемпионата против «Атлетико Паранаэнсе».

Результат матча

Чемпионат Бразилии, 20-тур

«Сантос» — «Шапекоэнсе» — 2:2

Голы:

Неймар, 35 — 1:0;

Марсино, 50 — 1:1;

Жоау Ананиас, 61 — в свои ворота, 1:2;

Неймар, 88 — с пенальти, 2:2.

Возвращение Неймара вдохнуло жизнь в атаку «Сантоса», но мастерство одного игрока не смогло скрыть все проблемы в команде. Дубль есть, а победы нет — футбол порой устраивает вот такой холодный душ.

Как вы думаете, сможет ли Неймар вытащить «Сантос» из нижней части турнирной таблицы?