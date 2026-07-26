Индира Мифтахова заинтриговала поклонников: "Сколько мне исполнилось?" (видео)

Автор ряда телешоу, таких как «Дугоналар», «Аскар гизлар», YouTube-подкаста «Женский клуб», биолог по первому образованию, журналист по второй специальности, мастер стендапа и комик Индира Мифтахова поделилась с подписчиками на своей странице в соцсети сюрпризом, подготовленным в честь ее дня рождения.

В видео коллеги и близкие друзья поздравляют Индиру с днем рождения, даря ей незабываемые моменты. Они преподносят ей цветы, разноцветные шары и торт, украшенный свечами, тепло приветствуя именинницу.

Растроганная неожиданным сюрпризом Индира не может скрыть своей радости. В видео она выражает благодарность близким, пришедшим ее поздравить, и делится с ними своими искренними эмоциями.

Под видео она обратилась к подписчикам с интересным вопросом:

"Сколько мне исполнилось? Угадавшему будет подарок. Выберу одного победителя. Взаимоотношения не в кармане!!!"

Этот пост за короткое время собрал множество комментариев. Подписчики не только поздравляют Индиру с днем рождения, но и пытаются угадать ее возраст. В комментариях некоторые предполагают, что ей 32 года, а другие — 37 лет.

Видео с сюрпризом, прошедшим в теплой обстановке, было с энтузиазмом встречено поклонниками, которые осыпают Индиру добрыми пожеланиями и поздравлениями.

Для информации, сегодня Индира Мифтахова встретила свое 37-летие.