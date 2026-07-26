Индира Мифтахова заинтриговала поклонников: "Сколько мне исполнилось?" (видео)

·72·Культура
Индира Мифтахова заинтриговала поклонников: "Сколько мне исполнилось?" (видео)

Автор ряда телешоу, таких как «Дугоналар», «Аскар гизлар», YouTube-подкаста «Женский клуб», биолог по первому образованию, журналист по второй специальности, мастер стендапа и комик Индира Мифтахова поделилась с подписчиками на своей странице в соцсети сюрпризом, подготовленным в честь ее дня рождения.

В видео коллеги и близкие друзья поздравляют Индиру с днем рождения, даря ей незабываемые моменты. Они преподносят ей цветы, разноцветные шары и торт, украшенный свечами, тепло приветствуя именинницу.

Растроганная неожиданным сюрпризом Индира не может скрыть своей радости. В видео она выражает благодарность близким, пришедшим ее поздравить, и делится с ними своими искренними эмоциями.

Под видео она обратилась к подписчикам с интересным вопросом:

"Сколько мне исполнилось? Угадавшему будет подарок. Выберу одного победителя. Взаимоотношения не в кармане!!!"

Этот пост за короткое время собрал множество комментариев. Подписчики не только поздравляют Индиру с днем рождения, но и пытаются угадать ее возраст. В комментариях некоторые предполагают, что ей 32 года, а другие — 37 лет.

Видео с сюрпризом, прошедшим в теплой обстановке, было с энтузиазмом встречено поклонниками, которые осыпают Индиру добрыми пожеланиями и поздравлениями.

Для информации, сегодня Индира Мифтахова встретила свое 37-летие.

Индира МифтаховаYouTubeDugonalarAskar qizlarAyollar klubi
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Слова Мусульмона Юнусова вызвали бурное обсуждение: «Даже если я буду на вершине карьеры, я выберу семью»Слова Мусульмона Юнусова вызвали бурное обсуждение: «Даже если я буду на вершине карьеры, я выберу семью»Сегодня, 10:50Лиса вошла в число самых высокооплачиваемых звезд во время чемпионата мира по футболу ФИФА 2026Лиса вошла в число самых высокооплачиваемых звезд во время чемпионата мира по футболу ФИФА 2026Сегодня, 09:32Правда за галстуком Учкуна Тиллаева, который он до сих пор не снимает и который является подарком Президента!Правда за галстуком Учкуна Тиллаева, который он до сих пор не снимает и который является подарком Президента!Сегодня, 09:07Шахзода Мухамедова показала дорогие брендовые подарки от подруги, распаковывая их один за другим (видео)Шахзода Мухамедова показала дорогие брендовые подарки от подруги, распаковывая их один за другим (видео)Сегодня, 08:58 Джеки Чан привлек всеобщее внимание в сети, танцуя под песни рэпера Мияги! Джеки Чан привлек всеобщее внимание в сети, танцуя под песни рэпера Мияги!Сегодня, 08:46Дурдона Курбонова рассмешила поклонников своим хачапури (видео)Дурдона Курбонова рассмешила поклонников своим хачапури (видео)Сегодня, 08:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)