Клопп раскрыл тактику Германии: над стадионом нужен эффект «вау»

·42·Спорт
Клопп раскрыл тактику Германии: над стадионом нужен эффект «вау»

В сборной Германии начинается новая эпоха. Назначенный главным тренером Юрген Клопп на первой пресс-конференции открыто рассказал о том, каким будет стиль игры команды — четыре защитника, высокий темп и прессинг, не дающий сопернику вздохнуть.

Однако главная цель Клоппа — не только результат. Он хочет, чтобы после матчей Германии болельщики покидали стадион с одной эмоцией: «Вау, это было великолепно».

Четыре защитника — основа новой системы

Анализируя ЧМ-2026, Клопп обратил внимание на то, что победитель турнира, Испания, контролировала центр поля именно при схеме с четырьмя защитниками. Ожидается, что новая тактическая модель сборной Германии также будет строиться на четверке в обороне.

Специалист пока не стал называть точную расстановку — 4-3-3 или 4-2-3-1. Но в его планах приоритетными будут следующие принципы:

  • прочная и понятная тактическая структура;

  • контрпрессинг сразу после потери мяча;

  • высокая физическая активность;

  • эффективное использование фланговых игроков;

  • стремление контролировать ход встречи.

«Больше работать и играть на высокой интенсивности — таков мой план», — заявил Клопп.

На фланговых игроков возлагается большая задача

Клопп подчеркнул, что в современном футболе соперники научились хорошо закрывать центр. Поэтому главная ответственность за вскрытие обороны и создание неожиданных ситуаций ложится на плечи игроков флангов.

Этот подход открывает новые возможности для быстрых вингеров, атакующих фланговых защитников и футболистов, способных открываться в свободные зоны.

Клопп также дал понять, что не боится резких решений в вопросах состава. Он созвал предварительный список из 57 полевых игроков, имеющих право выступать за сборную Германии, и заявил, что будет следить за каждым кандидатом.

Клопп задействует свое привычное оружие

В «Боруссии Дортмунд» и «Ливерпуле» главным отличительным признаком команд Клоппа был высокоинтенсивный контрпрессинг. В сборной Германии давление сразу после потери мяча также станет важнейшим тактическим оружием.

Однако новый тренер требует не просто хаотичного бега, а четко организованного давления. Согласно его плану, футболисты должны отлично понимать, где, когда и в каком направлении начинать прессинг.

Клопп хочет, чтобы в игре Германии появился четкий, узнаваемый с первого взгляда стиль. То есть, еще до того, как результат отобразится на табло, болельщик должен почувствовать, какая именно команда играет на поле.

Болельщики Германии должны снова поверить в сборную

Одна из важнейших задач Клоппа — восстановление связи между национальной командой и ее фанатами.

Германия в 1/16 финала ЧМ-2026 сыграла вничью с Парагваем (1:1) и уступила в серии пенальти со счетом 3:4. После этого результата Юлиан Нагельсманн покинул свой пост.

Клопп же хочет, чтобы новая команда не просто побеждала, но и вызывала у людей эмоции.

«Я хочу, чтобы люди возвращались домой после игры и говорили: «Вау, это было здорово»».

По его мнению, успешный футбол может изменить не только результат команды, но и настроение во всей стране.

Первые испытания Клоппа в Германии

Футбольный союз Германии подписал с Клоппом четырехлетний контракт. 59-летний специалист официально приступит к работе 15 августа и будет готовить сборную к Евро-2028 и ЧМ-2030.

Его первые матчи пройдут в рамках Лиги наций:

  • 24 сентября — против Нидерландов;

  • 27 сентября — против Греции;

  • 1 октября — против Сербии;

  • 4 октября — снова против Греции.

Клоппу будут помогать Петер Кравиц, Пеп Лейндерс и Свен Бендер. Кравиц и Лейндерс уже работали со специалистом в «Ливерпуле».

Впереди задача важнее результата

Первые заявления Клоппа показывают, что в Германии будет строиться не осторожный футбол, а динамичный и зрелищный стиль.

Четыре защитника, активные фланги, контрпрессинг и строгая дисциплина — на бумаге план выглядит привлекательно. Но главным испытанием станет то, как быстро футболисты смогут усвоить эти требования за короткие сборы.

Германии теперь нужна не просто новая схема, а новая команда, которая верит в свои силы. И задача Клоппа — вернуть эту уверенность на поле.

Как вы думаете, сможет ли Юрген Клопп снова превратить сборную Германии в команду, борющуюся за чемпионство мира?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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