Израильские поселенцы подожгли мечеть в Кусре: на стенах оставлены надписи «месть»

Напряженность на Западном берегу достигла новой опасной стадии. В деревне Кусра близ Наблуса была подожжена строящаяся мечеть «Ар-Рахма», а на ее стенах на иврите были оставлены призывы к мести.

Нападение произошло в то время, когда по всему Западному берегу проводятся масштабные военные рейды и арестованы десятки палестинцев. Сообщается, что израильская полиция начала расследование инцидента, однако информации о задержании подозреваемых пока нет.

Пожар нанес ущерб строящейся мечети

Глава Кусры Абдул Азим Вади сообщил, что нападавшие подожгли мечеть в южной части деревни, которая еще не была достроена.

Огонь повредил входную часть здания, деревянные строительные материалы и некоторое оборудование. На стенах мечети были оставлены надписи на иврите с содержанием «месть».

Среди них была и такая:

«Месть за Бенаяху».

Утверждается, что эта надпись отсылает к 32-летнему Бенаяху Меллету, погибшему в ходе предыдущей перестрелки возле деревни Таль.

Армия Израиля подтвердила инцидент

Израильские военные заявили, что после получения сообщений о поджоге мечети к окраине Кусры были направлены солдаты.

Согласно заявлению армии, военные обнаружили на месте происшествия следы пожара и граффити на стенах. Подозреваемые покинули район до прибытия солдат.

Сообщается, что израильская полиция собирает улики и расследует инцидент. Военные осудили нападение и пообещали поддерживать порядок в регионе.

В тот же день поступило сообщение о поджоге другой мечети в деревне Кур близ Тулькарма. Местным жителям удалось потушить огонь до того, как он распространился.

Сколько человек было арестовано в ходе рейдов?

Нападения на мечети произошли на фоне масштабных военных операций на Западном берегу.

Армия Израиля заявила, что в различных районах было задержано более 70 подозреваемых. Палестинские источники, в свою очередь, сообщили, что число арестованных в Наблусе, Рамалле, Хевроне и других районах достигло не менее 80 человек.

Также были проведены обыски в сотнях домов и объектов. Основная часть операций прошла в деревне Таль и вокруг Наблуса.

Израильская сторона назвала рейды «антитеррористической операцией». Палестинские организации расценили их как политику коллективного наказания.

Что произошло в деревне Таль?

Напряженность усилилась после столкновения между израильскими поселенцами и местными палестинцами возле деревни Таль.

В инциденте погибли четыре палестинца и два израильтянина. В некоторых сообщениях двое израильтян упоминались как военнослужащие, однако другие источники отмечают, что один из них был местным координатором безопасности.

После этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжения о размещении дополнительных сил, усилении ограничений на передвижение и проведении масштабной операции.

Данные о жертвах разнятся

Палестинские источники заявляют, что число погибших на Западном берегу с октября 2023 года достигло 1182 человек. Однако эта цифра пока не подтверждена в открытых данных ООН.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов по состоянию на 3 июля 2026 года зафиксировало, что с 7 октября 2023 года на Западном берегу израильскими силами или поселенцами было убито 1109 палестинцев. Среди них 243 ребенка.

Если добавить последующие жертвы в деревне Таль, этот показатель мог вырасти, однако данные о 1182 погибших еще не подтверждены независимыми источниками.

24 тысячи арестов — это не значит, что все они сейчас в тюрьме

По данным Палестинского общества заключенных, с октября 2023 года на Западном берегу зафиксировано более 24 тысяч случаев арестов. Эта цифра означает общее количество случаев, включая тех, кто был освобожден или арестован повторно, а не число тех, кто содержится в тюрьмах в настоящее время.

Согласно отчету ООН, в мае 2026 года в израильских тюрьмах содержалось 9384 палестинца. Из них 3376 находились в административном заключении без суда и предъявления обвинений.

Опасность на Западном берегу растет

Поджог мечети в Кусре не является единичным случаем. Нападения поселенцев на населенные пункты, религиозные здания, дома и сельскохозяйственные объекты резко участились в течение года.

ООН сообщила, что в первые месяцы 2026 года фиксировалось в среднем около шести нападений поселенцев в день. В результате этих атак люди получали ранения, был нанесен ущерб домам и жизненно важной инфраструктуре.

Одна лишь надпись «месть» на стене мечети показывает, насколько опасна ситуация: каждое новое нападение может привести к ответным действиям и еще большему количеству жертв.

Теперь главный вопрос — будут ли найдены и привлечены к ответственности нападавшие, или этот инцидент также пополнит список безнаказанного насилия на Западном берегу?