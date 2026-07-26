Самый длинный полет в мире: Аирбус А350-1000УЛР впервые прибыл в Австралию

В мире авиации начинается новая эра: специально разработанный компанией Аирбус самолет А350-1000УЛР (Ultra Лонг Ранге) успешно завершил свой первый испытательный полет и приземлился в Австралии. Этот беспосадочный перелет из французской Тулузы в Мельбурн длился 19 часов 13 минут. Это событие считается важным этапом масштабного проекта авиакомпании Кантас под названием "Проджект Сунрисе". Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот исторический рейс оказался в центре внимания не только специалистов, но и любителей авиации по всему миру. По данным сервиса Флигхтрадар24, за передвижением лайнера в режиме онлайн наблюдало почти 3 миллиона человек. В настоящее время это воздушное судно проходит общую программу испытаний продолжительностью 75–80 часов, на борту находилось всего 9 членов экипажа.

Технологические новинки и "живые" испытания

Вместо пассажиров внутри самолета установлены более тысячи специальных датчиков, которые в реальном времени измеряли температуру, давление, уровень шума и вибрацию. Чтобы максимально приблизить испытания к реальным условиям, инженеры установили в креслах тепловыделяющие системы. Эта система имитирует тепло, выделяемое сотнями людей в салоне, что позволяет проверить эффективность работы систем кондиционирования и климат-контроля.

Главным техническим преимуществом модели А350-1000УЛР является ее дополнительный топливный бак объемом 20 тысяч литров. Благодаря этому запасу лайнер может оставаться в воздухе до 22 часов без посадки. Такие показатели позволяют преодолевать расстояния, которые раньше считались невозможными для регулярной пассажирской авиации.

Планы на будущее и удобства

Авиакомпания Кантас планирует с 2027 года запустить прямые рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Эти направления станут самыми длинными регулярными маршрутами в истории авиации. Всего компания заказала 12 таких самолетов. Каждый лайнер рассчитан на 238 пассажиров и включает в себя следующие удобства:

6 роскошных кают первого класса;

52 роскошных места бизнес-класса;

40 мест премиум-экономкласса;

140 мест экономкласса.

Кроме того, на борту самолета будет организована специальная зона, где пассажиры смогут двигаться и выполнять разминку во время длительного перелета. Это имеет важное значение для обеспечения здоровья и комфорта пассажиров.

Следующий этап испытаний назначен на 27 июля, самолет совершит обратный вылет из Австралии в Европу. В ходе этого полета, который продлится около 23 часов, специалисты еще раз протестируют выносливость системы подачи топлива и климат-контроля на сверхдальних дистанциях.