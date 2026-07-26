Самый длинный полет в мире: Аирбус А350-1000УЛР впервые прибыл в Австралию

·80·Технологии
Самый длинный полет в мире: Аирбус А350-1000УЛР впервые прибыл в Австралию

В мире авиации начинается новая эра: специально разработанный компанией Аирбус самолет А350-1000УЛР (Ultra Лонг Ранге) успешно завершил свой первый испытательный полет и приземлился в Австралии. Этот беспосадочный перелет из французской Тулузы в Мельбурн длился 19 часов 13 минут. Это событие считается важным этапом масштабного проекта авиакомпании Кантас под названием "Проджект Сунрисе". Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот исторический рейс оказался в центре внимания не только специалистов, но и любителей авиации по всему миру. По данным сервиса Флигхтрадар24, за передвижением лайнера в режиме онлайн наблюдало почти 3 миллиона человек. В настоящее время это воздушное судно проходит общую программу испытаний продолжительностью 75–80 часов, на борту находилось всего 9 членов экипажа.

Технологические новинки и "живые" испытания

Вместо пассажиров внутри самолета установлены более тысячи специальных датчиков, которые в реальном времени измеряли температуру, давление, уровень шума и вибрацию. Чтобы максимально приблизить испытания к реальным условиям, инженеры установили в креслах тепловыделяющие системы. Эта система имитирует тепло, выделяемое сотнями людей в салоне, что позволяет проверить эффективность работы систем кондиционирования и климат-контроля.

Главным техническим преимуществом модели А350-1000УЛР является ее дополнительный топливный бак объемом 20 тысяч литров. Благодаря этому запасу лайнер может оставаться в воздухе до 22 часов без посадки. Такие показатели позволяют преодолевать расстояния, которые раньше считались невозможными для регулярной пассажирской авиации.

Планы на будущее и удобства

Авиакомпания Кантас планирует с 2027 года запустить прямые рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Эти направления станут самыми длинными регулярными маршрутами в истории авиации. Всего компания заказала 12 таких самолетов. Каждый лайнер рассчитан на 238 пассажиров и включает в себя следующие удобства:

  • 6 роскошных кают первого класса;
  • 52 роскошных места бизнес-класса;
  • 40 мест премиум-экономкласса;
  • 140 мест экономкласса.
Кроме того, на борту самолета будет организована специальная зона, где пассажиры смогут двигаться и выполнять разминку во время длительного перелета. Это имеет важное значение для обеспечения здоровья и комфорта пассажиров.

Следующий этап испытаний назначен на 27 июля, самолет совершит обратный вылет из Австралии в Европу. В ходе этого полета, который продлится около 23 часов, специалисты еще раз протестируют выносливость системы подачи топлива и климат-контроля на сверхдальних дистанциях.

AirbusQantasАвиацияТехнологииProject Sunrise
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Борьба с космической угрозой: Китай запустил первую группировку спутников для наблюдения за космическим мусоромБорьба с космической угрозой: Китай запустил первую группировку спутников для наблюдения за космическим мусоромСегодня, 18:59Корабль Союз МС-28 отделился от МКС: началось возвращение на ЗемлюКорабль Союз МС-28 отделился от МКС: началось возвращение на ЗемлюСегодня, 18:22Корабль Союз МС-28 вернул экипаж МКС на Землю: 2000-градусный жар и мягкая посадкаКорабль Союз МС-28 вернул экипаж МКС на Землю: 2000-градусный жар и мягкая посадкаСегодня, 17:57Новый проект OpenAI: ChatGPT станет ассистентом наподобие Джарвиса из «Железного человека»Новый проект OpenAI: ChatGPT станет ассистентом наподобие Джарвиса из «Железного человека»Сегодня, 15:53Правительство Индии потребовало заблокировать анонимный мессенджер БитчатПравительство Индии потребовало заблокировать анонимный мессенджер БитчатСегодня, 15:20Microsoft борется с пиратством: Windows теперь защищена через чипы ТПМMicrosoft борется с пиратством: Windows теперь защищена через чипы ТПМСегодня, 14:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне