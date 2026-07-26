На Китай обрушился тайфун «Хунся»: эвакуировано 340 тысяч человек

На провинцию Гуандун на юго-востоке Китая обрушился мощный тайфун «Хунся», в связи с чем в регионе принимаются масштабные меры безопасности. Из-за угрозы стихийного бедствия около 340 тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы.

По имеющимся данным, скорость ветра в эпицентре шторма достигала 42–48 метров в секунду. Сильный ветер сносит на своем пути деревья, рекламные конструкции и другие предметы, что серьезно сказывается на транспортном сообщении и повседневной жизни.

Местные власти и экстренные службы призывают население соблюдать осторожность и рекомендуют не посещать опасные районы. Работы по ликвидации последствий шторма и контролю за ситуацией продолжаются.