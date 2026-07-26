Реакция водителя, уступившего дорогу хамелеону, рассмешила интернет (видео)

Забавный случай, снятый в турецком городе Кахраманмараш, стал вирусным в социальных сетях. Заметив хамелеона, переходящего дорогу, водитель остановил машину и решил подождать, пока тот не спеша пересечет проезжую часть.

Однако хамелеон двигался совсем не так быстро, как ожидалось. Он начал идти очень медленно, характерно покачиваясь то вперед, то назад. Наблюдавший за этим водитель не смог сдержать смеха и искренне отреагировал на ситуацию.

Это видео за короткое время стало популярным в соцсетях и набрало тысячи просмотров. Пользователи активно обсуждают терпение водителя и «неспешность» хамелеона, оставляя шутливые комментарии.