Движение новорожденного ребенка удивило интернет (видео)

В социальных сетях искреннее видео с участием только что появившегося на свет малыша привлекло внимание миллионов пользователей. На видео запечатлено, как новорожденный крепко держит стетоскоп в руках врача и не отпускает его.

Хотя врач пытается забрать стетоскоп, малыш старается не выпускать его из рук. Именно этот милый момент подарил улыбку тем, кто посмотрел видео.

Под видео, набравшим миллионы просмотров за короткое время, пользователи в шутку комментируют ребенка как «будущего врача», который «выбрал профессию в день своего рождения».