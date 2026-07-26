Женщина, разгневанная израдой мужа, разгромила новый BYD Чазор

В социальных сетях в Узбекистане широкое обсуждение вызвали фото и видео необычного инцидента. На них запечатлен серьезно поврежденный электромобиль BYD Чазор.

По распространившимся данным, узнав об измене мужа, женщина на эмоциях нанесла серьезный ущерб его новому автомобилю, ударяя по нему туфлями на каблуках и камнями. В результате были разбиты стекла и повреждена часть кузова машины.

Кадры этого инцидента за короткое время вирусно распространились в соцсетях и вызвали бурные споры среди пользователей. В комментариях одни выразили сожаление по поводу состояния дорогого автомобиля, в то время как другие заявили, что понимают чувства женщины, и поддержали ее поступок.

Официальные ведомства пока не прокомментировали данный инцидент.