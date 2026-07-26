Итальянский футбол пережил самые неожиданные и драматичные 24 часа за последние годы. В результате внезапных перемен, рухнувших надежд и импульсивных решений главным кандидатом на скамейку запасных «скуадры адзурры» неожиданно оказался Андреа Пирло.

Zamin.уз представляет подробности громких поисков тренера для национальной сборной Италии, неожиданного решения Пепа Гвардиолы и горького гнева Роберто Манчини.

1. Мечта о Пепе Гвардиоле рухнула: «Дело не в деньгах, а в семье»

В четверг после обнадеживающих слов Паоло Мальдини на пресс-конференции Серии А многие в Италии начали мечтать о приходе в сборную Пепа Гвардиолы — «Арриго Сакки КсКсИ века». Но на следующее утро реальность вернула всех на землю.

Деньги не главное: Вопреки слухам, Гвардиола никогда не просил у Итальянской федерации футбола зарплату в 20 миллионов евро.

Перерыв и семья: После 10 лет тяжелой работы в «Манчестер Сити» испанский специалист предпочел провести время с семьей и временно отдохнуть от футбола.

Отсутствие на свадьбе Доннаруммы: Чтобы не раздувать слухи еще сильнее, Пеп даже отклонил приглашение на пышную свадебную церемонию своего бывшего подопечного Джанлуиджи Доннаруммы в Локоротондо.

2. Гнев Роберто Манчини и «предательство» федерации

Если бы Гвардиола поехал на свадьбу Доннаруммы, там он мог бы встретиться с Роберто Манчини. Манчини, приведший Италию к победе на Евро-2020, сейчас крайне возмущен отношением федерации.

Тренерская драма: Новый президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго ранее обещал Манчини, что скамейка сборной принадлежит ему, и что ему нужно договориться лишь с Паоло Мальдини. Манчини даже согласился снизить свою зарплату до 2 миллионов евро. Но в последние секунды федерация изменила свое решение, и выяснилось, что его обманули.

Мировые гранды и неопределенность в Италии

Прошло 116 дней с тех пор, как Италия проиграла Боснии и Hzеговине в Зенице и лишилась путевки на ЧМ-2026. В то время как остальные сборные быстро назначили новых тренеров, Италия все еще блуждает в поисках преемника Дженнаро Гаттузо.

Страна Вновь назначенный тренер Франция Зинедин Зидан Германия Юрген Клопп Бельгия Марк ван Боммел Португалия Жорже Жезуш Уругвай Диего Форлан Италия Обсуждается (Андреа Пирло — главный кандидат)

3. Все дороги ведут к Пирло

Мальдини и Леонардо решили доверить ключи от проекта по перестройке «скуадры адзурры» 40-летнему Андреа Пирло, нынешнему тренеру «Дубай Юнайтед». Как подчеркнул Леонардо, они ищут тренера с «итальянской ДНК и современным мышлением».

Однако президент федерации Джованни Малаго опасается, что у Пирло недостаточно серьезного тренерского опыта, и немного затягивает с принятием окончательного решения.

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Ситуация в сборной Италии становится все более сложной, и ожидается, что имя нового тренера будет официально объявлено в ближайшее время.

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