Боруссия Дортмунд опережает Милан в борьбе за таланта 2007 года рождения

Немецкий клуб «Боруссия» Дортмунд начал активные действия по трансферу одного из ярчайших молодых талантов европейского футбола, полузащитника «Генка» Константиноса Каретсаса. В борьбе за этого атакующего хавбека, родившегося в 2007 году, дортмундцы близки к тому, чтобы опередить итальянский «Милан» и завершить сделку. Этот трансфер является очередной частью стратегии немецкого клуба по поиску молодых талантов и возведению их в ранг мировых звезд. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Sky Деутшланд, спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Нильс-Оле Бук не отправился в азиатское турне команды. Вместо этого он поехал в Генк для проведения решающих переговоров с руководством бельгийского клуба. Цель Бука — в кратчайшие сроки согласовать условия перехода и подписать футболиста. Клуб уже достиг соглашения с игроком по личным условиям контракта, рассчитанного до 2031 года.

Трансферная стоимость и финансовые детали

Руководство «Генка» не намерено отпускать свою юную звезду дешево. Согласно информации, бельгийский клуб требует за Каретсаса как минимум 35 миллионов евро гарантированных выплат плюс различные бонусы, в общей сложности около 40 миллионов евро. Последнее предложение «Боруссии» Дортмунд состояло из 30 миллионов евро и 5 миллионов евро в виде бонусов, однако «Генк» отклонил его. Ожидается, что теперь немцы улучшат свое предложение.

Столь спешные действия дортмундцев обусловлены кадровыми изменениями в команде. Поскольку Карим Адейеми близок к переходу в «Барселону», а к Джулиану Брандту проявляет серьезный интерес английский «Лидс», клуб нацелен на обновление состава для усиления атакующей мощи. Наряду с Каретсасом, в список главных целей «Боруссии» также входит нападающий «Кёльна» Саид Эль-Мала.

Почему «Милан» выходит из борьбы?

Итальянский «Милан» также долгое время следил за выступлениями Константиноса Каретсаса. Главный тренер команды Рубен Аморим нуждался в креативном полузащитнике с левой рабочей ногой, способном действовать под центральным нападающим. Однако в данный момент «Милан» находится в невыгодном положении на трансферном рынке. После 100 миллионов евро, потраченных на Гонсалу Рамуша и Марио Хилу, клуб вынужден соблюдать финансовый баланс.

Главная приоритетная задача для «Милана» на данный момент — собрать средства за счет продажи ненужных игроков. В частности, пока не разрешатся трансферные слухи вокруг Рафаэла Леау и интерес к нему со стороны турецких «Галатасарая» и «Фенербахче», «Милан» не сможет осуществлять крупные трансферы. Это оказалось на руку «Боруссии» Дортмунд, которая получила возможность завершить переговоры без конкурентов.

Константинос Каретсас, несмотря на свой южный возраст, привлек внимание специалистов видением поля и техникой. Если этот трансфер состоится, он может стать очередной звездой, продолжающей традиции Дортмунда по работе с молодыми талантами. Бельгийские и греческие источники прогнозируют, что о сделке будет официально объявлено в ближайшие дни.