Арсенал начинает решающие переговоры по трансферу Бруно Гимарайнса

Лондонский Арсенал готовится сделать серьезный шаг для подписания одной из главных своих целей на летнее трансферное окно — капитана Ньюкасл Юнайтед Бруно Гимарайнса. Микель Артета считает бразильского футболиста «идеальным полузащитником» для своего проекта и видит в нем главного кандидата на усиление центральной зоны команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» со следующей недели начнут прямые контакты с руководством Ньюкасл Юнайтед. Сообщается, что лондонский клуб готовит официальное предложение в размере 70 миллионов фунтов стерлингов за 28-летнего игрока. Этим предложением Арсенал намерен проверить решимость соперника.

Достигнуто соглашение по личным условиям

Одной из важнейших новостей трансферного процесса является то, что между Арсеналом и агентами футболиста уже достигнута договоренность по личным условиям контракта. Сам Бруно Гимарайнс также проявляет большой интерес к переезду на Эмирейтс Стэдиум и выступлениям под руководством Микеля Артеты. Теперь все внимание будет сосредоточено на финансовом соглашении между двумя клубами.

«Арсенал очень хочет видеть Бруно в своем составе. Микель Артета считает его приоритетным трансфером для команды. Поэтому со следующей недели ожидается начало нового этапа переговоров», — подчеркнул Романо на своем ЁуТубе-канале. По его словам, Арсенал не намерен отказываться от этого трансфера и займет твердую позицию на переговорах.

Другие трансферные слухи

Наряду с новостями вокруг Гимарайнса среди болельщиков Арсенала также распространяются громкие слухи, связанные со звездой Реал Мадрида Винисиусом Жуниором. Однако увезти бразильского нападающего из Мадрида представляется крайне сложной задачей в финансовом плане. Как пишет Goal.com, Реал Мадрид установил ценник на своего лидера в размере 160 миллионов евро.

Если трансфер Винисиуса Жуниора неожиданно состоится, мадридский клуб уже начал поиски достойной замену ему. По сообщениям, защитник РБ Лейпциг Ян Диоманде внесен в список возможных планов «сливочных». В настоящее время главным фокусом для Арсенала остается завершение именно трансфера Бруно Гимарайнса.

Этот трансфер может существенно повлиять на расстановка сил в Английской Премьер-лиге. Арсенал нацелен на качественное укомплектование состава, чтобы продолжить успешное выступление прошлого сезона и достойно конкурировать с Манчестер Сити в чемпионской гонке. Ожидается, что переговоры на следующей неделе решат судьбу этого перехода.