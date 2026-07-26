Арсенал начинает решающие переговоры по трансферу Бруно Гимарайнса

·24·Спорт
Арсенал начинает решающие переговоры по трансферу Бруно Гимарайнса

Лондонский Арсенал готовится сделать серьезный шаг для подписания одной из главных своих целей на летнее трансферное окно — капитана Ньюкасл Юнайтед Бруно Гимарайнса. Микель Артета считает бразильского футболиста «идеальным полузащитником» для своего проекта и видит в нем главного кандидата на усиление центральной зоны команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» со следующей недели начнут прямые контакты с руководством Ньюкасл Юнайтед. Сообщается, что лондонский клуб готовит официальное предложение в размере 70 миллионов фунтов стерлингов за 28-летнего игрока. Этим предложением Арсенал намерен проверить решимость соперника.

Достигнуто соглашение по личным условиям

Одной из важнейших новостей трансферного процесса является то, что между Арсеналом и агентами футболиста уже достигнута договоренность по личным условиям контракта. Сам Бруно Гимарайнс также проявляет большой интерес к переезду на Эмирейтс Стэдиум и выступлениям под руководством Микеля Артеты. Теперь все внимание будет сосредоточено на финансовом соглашении между двумя клубами.

«Арсенал очень хочет видеть Бруно в своем составе. Микель Артета считает его приоритетным трансфером для команды. Поэтому со следующей недели ожидается начало нового этапа переговоров», — подчеркнул Романо на своем ЁуТубе-канале. По его словам, Арсенал не намерен отказываться от этого трансфера и займет твердую позицию на переговорах.

Другие трансферные слухи

Наряду с новостями вокруг Гимарайнса среди болельщиков Арсенала также распространяются громкие слухи, связанные со звездой Реал Мадрида Винисиусом Жуниором. Однако увезти бразильского нападающего из Мадрида представляется крайне сложной задачей в финансовом плане. Как пишет Goal.com, Реал Мадрид установил ценник на своего лидера в размере 160 миллионов евро.

Если трансфер Винисиуса Жуниора неожиданно состоится, мадридский клуб уже начал поиски достойной замену ему. По сообщениям, защитник РБ Лейпциг Ян Диоманде внесен в список возможных планов «сливочных». В настоящее время главным фокусом для Арсенала остается завершение именно трансфера Бруно Гимарайнса.

Этот трансфер может существенно повлиять на расстановка сил в Английской Премьер-лиге. Арсенал нацелен на качественное укомплектование состава, чтобы продолжить успешное выступление прошлого сезона и достойно конкурировать с Манчестер Сити в чемпионской гонке. Ожидается, что переговоры на следующей неделе решат судьбу этого перехода.

АрсеналНьюкаслБруно ГимарайнсТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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