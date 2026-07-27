В Пакистане Халида была застрелена родственниками под предлогом «защиты чести»

В округе Хайрпур в Пакистане молодая женщина была застрелена по решению старейшин местного племени. По данным полиции, женщина по имени Халида была обвинена в незаконных отношениях и объявлена «кари». После этого ее дед и дядя, как сообщается, убили женщину по приказу старейшины племени.

Трагедия произошла 10 апреля в деревне Тандо-Масти. Процесс преступления был снят на видео и впоследствии распространился в социальных сетях. Мать погибшей Набул рассказала, что крики дочери до сих пор стоят у нее в ушах. Отец же, Мухаммад Рамзан, в момент происшествия работал в ночную смену на цементном заводе близ Карачи.

Халида пять лет назад вышла замуж за своего двоюродного брата. После исчезновения мужа она вернулась в родительский дом. Спустя пять месяцев родственники обвинили ее в связи с другим мужчиной и привели на местную джиргу. Именно на этом собрании ей, как утверждается, был вынесен смертный приговор.

Полиция задержала трех подозреваемых, еще один человек объявлен в розыск. Ожидается передача дела в суд.

По данным правозащитников, в 2025 году в Пакистане жертвами «убийств чести» стали не менее 470 женщин.