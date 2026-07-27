Snapchat позволил пользователям делиться своими музыкальными треками в реальном времени

·36·Технологии
Snapchat позволил пользователям делиться своими музыкальными треками в реальном времени

Приложение Snapchat представило новую функцию, которая позволяет пользователям делиться прослушиваемой музыкой в реальном времени. По данным TechCrunch, эта возможность под названием «Нов Плайинг» запущена в рамках карты Снап Мап и открывает способ узнавать музыкальные вкусы друзей и делиться собственными треками. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Синтез музыки и карты

Для использования новой функции пользователи должны подключить свой аккаунт стримингового сервиса, в частности на начальном этапе платформу Spotify, к приложению. После этого на карте Снап Мап появится возможность видеть, какими песнями наслаждаются друзья. Это добавляет в ежедневное общение новый эмоциональный слой.

Интеграция не ограничивается только картой. Она также внедрена в раздел Спотлигхт — короткие видеоролики в стиле TikTok в приложении Snapchat. Теперь любую песню, найденную в видео Спотлигхт, можно напрямую сохранить в приложение Spotify или перейти на страницу трека и добавить его в свою библиотеку.

Конфиденциальность и возможности управления

Snapchat уделил особое внимание конфиденциальности пользователей и предоставил различные настройки. В частности:

  • Вы сами выбираете, кто может видеть вашу активность прослушивания.
  • Система не показывает последнюю прослушанную песню или полную историю прослушивания.
  • Если пользователь не открывает приложение Snapchat в течение последних 24 часов, обмен музыкой автоматически приостанавливается.
  • Подключение можно добровольно поставить на паузу на три часа, сутки или на неопределенный срок.
Такой подход обеспечивает безопасность личных данных и одновременно позволяет пользователю полностью контролировать свою активность.

Социальные сети и музыка

В настоящее время ведущие социальные сети активно развивают возможности музыкальных открытий и обмена контентом. Например, на платформе TikTok пользователи могут делиться песнями из стриминговых сервисов и сохранять понравившиеся треки. А Instagram представил функцию демонстрации того, что вы слушаете, через статусы Нотес в разделе личных сообщений. Даже сам Spotify запустил инструменты, позволяющие обмениваться музыкой с друзьями в реальном времени.

Мэнни Адлер, руководитель музыкального отдела Snapchat, отметил, что музыка — это один из самых личных способов самовыражения людей. По его словам, эта функция служит сближению друзей и открытию новых мелодий на карте Снап Мап.

Эволюция Снап Мап

Запущенная в 2017 году карта Снап Мап изначально была предназначена только для просмотра местоположения друзей и наблюдения за публичными материалами Снап по всему миру. Со временем карта пополнилась рядом новых возможностей, такими как интересные местные места, активности и теперь — музыкальные открытия. Сегодня эта карта с месячной аудиторией, превышающей 450 миллионов, стала важной частью экосистемы Snapchat.

По данным компании, новая музыкальная функция внедряется поэтапно для пользователей во всех регионах, где доступны сервисы Spotify и Snapchat, и в ближайшее время ожидается ее запуск в Канаде.

SnapchatМузыкаSpotifyТехнологииСоциальные сети
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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