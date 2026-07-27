Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 подорожали еще до официального повышения

·34·Технологии
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 подорожали еще до официального повышения

Видеокарты NVIDIA GeForce нового поколения серии RTX 50 резко подорожали еще до официального роста цен на рынке. Как сообщает издание иксбт.ком, оптовые цены на эти технологические продукты уже начали расти, и ожидается, что в конечном итоге эта ситуация повлияет на обычных покупателей и весь рынок в целом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным источников в индустрии, компания NVIDIA уже предупредила своих партнеров о предстоящем пересмотре цен. Однако окончательные условия и точные цифры для каждой отдельной модели планировалось объявить позже. Несмотря на это, ситуация на рынке начала меняться быстрее, чем ожидалось.

Дефицит и сокращение поставок на рынке

Основной причиной преждевременного роста цен стало сокращение объемов поставок со стороны крупных производителей видеокарт. Компании предпочитают удерживать складские запасы, что незамедлительно привело к заметному дефициту в рыночном сегменте.

Особенно резкий скачок цен наблюдался у моделей среднего и верхнего сегментов. В частности, видеокарты GeForce RTX 5070 стали одними из самых подорожавших устройств: их оптовая стоимость сразу выросла на 800 юаней и составила около 5600–5750 юаней.

Изменения цен на отдельные модели

Ряд других моделей также претерпел заметные изменения в ценообразовании. В частности, версии GeForce RTX 5060 Ти, привлекающие внимание своими техническими характеристиками, подорожали по-разному:

  • GeForce RTX 5060 Ти (с 16 GB памяти) — подорожала на 600 юаней и достигла 4400–4550 юаней;
  • GeForce RTX 5060 Ти (версия на 8 GB) — прибавила 400 юаней и составила 3200–3400 юаней;
  • Базовая версия GeForce RTX 5060 — прибавила 300 юаней и в настоящее время предлагается по цене 2650–2750 юаней.
По мнению специалистов, существующий дефицит и такой рост оптовых цен неизбежно приведут к дальнейшему удорожанию устройств в розничной торговле в ближайшем будущем. Если в августе NVIDIA официально подтвердит новые цены, стоимость устройств для конечных потребителей может возрасти еще сильнее.

Напомним, ранее среди участников технологического рынка уже наблюдались изменения цен, и сообщалось, что за несколько дней ускорители от NVIDIA, а также AMD и Intel подорожали в диапазоне 10–30%.

NVIDIAGeForce RTX 50ВидеокартыТехнологииЦены
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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