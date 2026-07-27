Ювентус активизировался на трансферном рынке для укрепления вратарской линии

·31·Спорт
Ювентус активизировался на трансферном рынке для укрепления вратарской линии

Итальянский Ювентус начал активные действия на трансферном рынке с целью усиления состава перед новым сезоном и создания здоровой конкуренции на позиции вратаря. Главный тренер команды не скрывает своего намерения не ограничиваться двумя имеющимися голкиперами и укомплектовать линию более надежным футболистом. В настоящее время туринский клуб крайне осторожно оценивает свои возможности и финансовые ресурсы на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Goal.com, главный тренер внес ясность в планы команды в отношении вратарей после победы в товарищеском матче. Согласно этому, голкипером номер один, который выйдет в основном составе в следующем сезоне, может оказаться не Ди Грегорио или Перин, проходящие сейчас поочередное тестирование. Руководство ищет на трансферном рынке более опытных или перспективных кандидатов.

Эмилиано Мартинес — главная цель

Первой и главной трансферной целью туринцев является вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Однако то, что Астон Вилла требует за своего голкипера около 12–15 миллионов евро, и отсутствие полного соглашения между сторонами пока замедляют трансфер. Из-за ограниченных финансовых возможностей Ювентус действует в этой сделке крайне осторожно.

Если переговоры по Эмилиано Мартинесу не принесут результатов, Ювентус рассматривает и альтернативные варианты. В частности, в поле зрения туринского клуба находится защищающий цвета Пармы японский вратарь Сион Судзуки. Сообщается, что на этого футболиста претендуют и такие гранды, как Пари Сен-Жермен, а Ювентус рассматривает его лишь в качестве второстепенной альтернативы.

Интерес к варианту с Анатолием Трубиным

Как пишет издание Ла Стампа, руководство Ювентуса выходило на связь в выходные дни и по поводу вратаря португальской Бенфики Анатолия Трубина. Голкипер сборной Украины считается одним из кандидатов, которые приходятся по душе туринскому клубу. Отмечается, что, хотя он моложе Эмилиано Мартинеса и обладает меньшим опытом, у него большой потенциал.

Тем не менее, главным препятствием в этом трансфере также являются финансовые условия. Бенфика готова отпустить своего вратаря только за сумму около 30 миллионов евро с учетом бонусов. У Ювентуса же на данный момент есть и другие приоритетные задачи, и к варианту с Трубиным подойдут более серьезно лишь в том случае, если переговоры по Эмилиано Мартинесу зайдут в тупик.

ЮвентусАнатолий ТрубинЭмилиано МартинесТрансферыСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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