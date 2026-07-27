Наш Президент сообщил, что следил за боем Рамазона Темирова и был рад его победе

·49·Узбекистан
Наш Президент сообщил, что следил за боем Рамазона Темирова и был рад его победе

Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что следил за поединком узбекистанского бойца Рамазона Темирова. Глава государства отметил, что внимательно наблюдал за выступлением спортсмена на ринге и остался рад его победе.

Очередной успех Рамазона Темирова привлек внимание не только спортивных болельщиков, но и главы государства. То, что Президент следил за боем и выразил удовлетворение результатом, стало особым признанием для спортсмена.

Победа узбекистанского бойца также широко обсуждалась в социальных сетях. Болельщики поздравляют Рамазона Темирова и проявляют интерес к его будущим боям.

Шавкат МирзиёевРамазон ТемировУзбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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