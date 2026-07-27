Россия вновь продлила срок ограничения на экспорт бензина

Правительство России приняло решение продлить срок ограничений на экспорт бензина из страны до конца 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ссылаясь на его слова, об этом передало информационное агентство «Интерфакс».

Новак подчеркнул, что на заседании специального штаба было принято решение о продлении меры по запрету экспорта бензина до конца года, причем не только для компаний, не занимающихся производством продукции, но и для предприятий-производителей.

В то же время он отметил, что ограничения, введенные на экспорт дизельного топлива, могут быть отменены в зависимости от стабилизации ситуации на внутреннем рынке. По его словам, это необходимо для того, чтобы на нефтеперерабатывающих заводах не скапливались излишки продукции и не снижались объемы производства. После полного обеспечения потребностей внутреннего рынка Россия планирует вновь возобновить экспорт дизельного топлива на внешние рынки.

Ранее Александр Новак заявлял, что из-за изменений в логистической системе в стране наблюдаются перебои с поставками топлива. В целях стабилизации ситуации правительство временно запретило экспорт бензина с 1 апреля 2026 года, а дизельного топлива — с 8 июля. Согласно первому решению, ограничение на бензин должно было действовать до 31 июля.

Сообщается, что на фоне ударов украинских дронов по объектам нефтяной промышленности России в стране усилились проблемы и дефицит, связанные с топливом. Президент России Владимир Путин также признал эту проблему в конце июля на совещании с участием членов правительства. В то же время он отметил, что работа по устранению ситуации продолжается.

В целях удовлетворения спроса на внутреннем рынке Россия планирует импортировать из Казахстана почти 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Также отмечается, что топливный кризис, начавшийся с Крыма, распространился по меньшей мере на 64 региона страны. Кроме того, Россия начала импортировать бензин из Индии морским путем. По мнению специалистов, ситуация с топливом в стране в определенной степени влияет и на рынок стран Центральной Азии.