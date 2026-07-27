Россия вновь продлила срок ограничения на экспорт бензина

·29·Мир
Россия вновь продлила срок ограничения на экспорт бензина

Правительство России приняло решение продлить срок ограничений на экспорт бензина из страны до конца 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ссылаясь на его слова, об этом передало информационное агентство «Интерфакс».

Новак подчеркнул, что на заседании специального штаба было принято решение о продлении меры по запрету экспорта бензина до конца года, причем не только для компаний, не занимающихся производством продукции, но и для предприятий-производителей.

В то же время он отметил, что ограничения, введенные на экспорт дизельного топлива, могут быть отменены в зависимости от стабилизации ситуации на внутреннем рынке. По его словам, это необходимо для того, чтобы на нефтеперерабатывающих заводах не скапливались излишки продукции и не снижались объемы производства. После полного обеспечения потребностей внутреннего рынка Россия планирует вновь возобновить экспорт дизельного топлива на внешние рынки.

Ранее Александр Новак заявлял, что из-за изменений в логистической системе в стране наблюдаются перебои с поставками топлива. В целях стабилизации ситуации правительство временно запретило экспорт бензина с 1 апреля 2026 года, а дизельного топлива — с 8 июля. Согласно первому решению, ограничение на бензин должно было действовать до 31 июля.

Сообщается, что на фоне ударов украинских дронов по объектам нефтяной промышленности России в стране усилились проблемы и дефицит, связанные с топливом. Президент России Владимир Путин также признал эту проблему в конце июля на совещании с участием членов правительства. В то же время он отметил, что работа по устранению ситуации продолжается.

В целях удовлетворения спроса на внутреннем рынке Россия планирует импортировать из Казахстана почти 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Также отмечается, что топливный кризис, начавшийся с Крыма, распространился по меньшей мере на 64 региона страны. Кроме того, Россия начала импортировать бензин из Индии морским путем. По мнению специалистов, ситуация с топливом в стране в определенной степени влияет и на рынок стран Центральной Азии.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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