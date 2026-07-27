В смартфонах Samsung Galaxy А могут начать использовать китайские чипы памяти

·45·Технологии
В смартфонах Samsung Galaxy А могут начать использовать китайские чипы памяти

Южнокорейский технологический гигант Samsung рассматривает возможность использования оперативной памяти китайского производства в своих смартфонах среднего и бюджетного сегментов. По данным издания Асиа Тимес, это изменение, как ожидается, в основном затронет модели серии Galaxy А, продаваемые на китайском рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По мнению экспертов, этим шагом компания стремится существенно снизить себестоимость устройств в условиях непрерывного роста цен на комплектующие. Дело в том, что в текущем году из-за удорожания модулей памяти местные китайские производители смартфонов были вынуждены сократить планы по выпуску моделей среднего и начального уровней.

Рациональное использование производственных мощностей

В результате сокращения объемов производства китайскими брендами у местных поставщиков высвободились определенные мощности и запасы памяти. Samsung планирует воспользоваться именно этим фактором для внедрения в свои устройства более дешевых микросхем памяти ЛПДДР5Кс.

Такой подход поможет южнокорейской компании обеспечить конкурентоспособность цен на свою продукцию. Что еще более важно, эти меры могут позволить Samsung укрепить свои позиции на рынке Китая, где доля компании в настоящее время оценивается всего в 0,6%, и хотя бы немного восстановить свое положение.

Продолжение ранее начатого сотрудничества

Напомним, что Samsung и ранее прибегала к использованию возможностей китайских компаний. В частности, в ранее распространявшихся сообщениях говорилось, что в смартфонах нового поколения Galaxy А57 компания будет использовать экранные панели, произведенные китайской компанией КСОТ.

Таким образом, Samsung усиливает внимание к китайским цепочкам поставок не только в вопросах экранов, но и основных аппаратных компонентов. Это свидетельствует о том, что экономические условия и ценовая политика на мировом рынке заставляют крупные технологические бренды применять новые стратегии.

SamsungGalaxy AЧипы ПамятиDRAMТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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