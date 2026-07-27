Искусственный интеллект и классический дизайн: представлен Нокиа 250 4Г Смарт

Компания ХМД готовится к выпуску нового классического кнопочного телефона под легендарным брендом Нокиа. По данным иксбт.ком, устройство под названием Нокиа 250 4Г Смарт сочетает в себе традиционный компактный дизайн с современными технологиями, включая функции искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя цена и официальная дата поступления модели в продажу пока не раскрываются, её технические характеристики стали известны благодаря надежным источникам в интернете. В частности, инсайдер под ником смашкс_60, известный своими точными данными в мире мобильных технологий, раскрыл полный перечень параметров нового гаджета.

Технические возможности и производительность

Устройство оснащено процессором Унисок Т137 с тактовой частотой 1,3 ГГц, который обеспечивает достаточную мощность для выполнения повседневных простых задач. Также аппарат имеет 256 МБ оперативной и 2 GB постоянной памяти, что считается оптимальным показателем для простых звонков и обмена сообщениями.

На передней панели расположен 2,8-дюймовый экран, который позволяет пользователям удобно читать информацию. Несмотря на компактный размер, телефон имеет два слота для СИМ-карт с поддержкой современных стандартов связи, включая сети ЛТЭ.

Прочность и дополнительные функции

Корпус с защитой от пыли и влаги по стандарту ИП54

Аккумулятор емкостью 1950 mAh и современный порт USB-C

Bluetooth 5.0, ФМ-радио и разъем 3,5 мм для наушников

Точка доступа Wi-Fi и функция Cloud Фоне

На задней панели устройства установлены две камеры: ВГА и на 2 мегапикселя. Также в соответствии с современными требованиями в гаджет интегрированы возможности на базе искусственного интеллекта, включая голосовой переводчик и систему распознавания КР-кодов.

Новый телефон выступает не только простым средством связи, но и включает такие удобные приложения, как платежный сервис Алипай и Экспресс Чат. Компания ХМД планирует еще больше укрепить свои позиции на рынке традиционных кнопочных телефонов с помощью подобных компактных и функциональных устройств.