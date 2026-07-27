«Готовы к любым враждебным действиям»: Путин сделал важное заявление

·45·Мир
«Готовы к любым враждебным действиям»: Путин сделал важное заявление

Политическая система и институты управления России полностью готовы защищать страну и отражать любые внешние враждебные действия. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле на завершающейся встрече с депутатами Государственной Думы ВИИИ созыва.

Глава государства в своем выступлении особо остановился на политической стабильности в стране, конституционных основах и внутреннем единстве многонационального народа.

Zamin.уз приводит самые важные подробности кремлевской встречи и основные заявления главы государства.

1. Суверенные принципы и готовность политической системы

Владимир Путин подчеркнул, что действующая система управления России устойчива к внешним давлениям и сохраняет свою независимость. Политическая институты страны опираются не на зарубежные лекала, а на национальные интересы и основной закон.

Цитата из заявления Владимира Путина в Кремле:

«Наша политическая система и институты управления сформированы на суверенных принципах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Мы готовы защищать страну и вместе с обществом способны дать решительный отпор любым враждебным действиям».

Основные направления заявления Путина

Направление / Аспект

Основное содержание и заявление

Основа политической системы

Жесткое соответствие Конституции и суверенные принципы

Оборона и безопасность

Совместный ответ общества и государства на любые угрозы

Внешние факторы

Твердая позиция в отношении внешнего агрессивного давления

Социальная сплоченность

Внутреннее единство многонационального народа в исторических испытаниях

2. Исторические испытания и единство многонационального народа

Президент России в своей речи особо отметил, что сплоченность общества и народа является главным фактором в борьбе с внешними угрозами. По словам Путина, этот процесс не является разовым явлением, а представляет собой устойчивый принцип, вытекающий из истории страны.

О внешнем давлении и отношении народа:

«Наш многонациональный народ отвечал на исторические испытания и агрессивное внешнее давление внутренним единством — так было всегда, и именно так обстоит дело и сегодня», — подчеркнул глава государства.

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Прошедшая в Кремле встреча и прозвучавшие на ней заявления имеют важное значение для региональной и международной геополитики.

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Владимир ПутинРоссияКремльГосударственная думаZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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