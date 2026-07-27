«Готовы к любым враждебным действиям»: Путин сделал важное заявление
Политическая система и институты управления России полностью готовы защищать страну и отражать любые внешние враждебные действия. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле на завершающейся встрече с депутатами Государственной Думы ВИИИ созыва.
Глава государства в своем выступлении особо остановился на политической стабильности в стране, конституционных основах и внутреннем единстве многонационального народа.
Zamin.уз приводит самые важные подробности кремлевской встречи и основные заявления главы государства.
1. Суверенные принципы и готовность политической системы
Владимир Путин подчеркнул, что действующая система управления России устойчива к внешним давлениям и сохраняет свою независимость. Политическая институты страны опираются не на зарубежные лекала, а на национальные интересы и основной закон.
Цитата из заявления Владимира Путина в Кремле:
«Наша политическая система и институты управления сформированы на суверенных принципах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Мы готовы защищать страну и вместе с обществом способны дать решительный отпор любым враждебным действиям».
Основные направления заявления Путина
Направление / Аспект
Основное содержание и заявление
Основа политической системы
Жесткое соответствие Конституции и суверенные принципы
Оборона и безопасность
Совместный ответ общества и государства на любые угрозы
Внешние факторы
Твердая позиция в отношении внешнего агрессивного давления
Социальная сплоченность
Внутреннее единство многонационального народа в исторических испытаниях
2. Исторические испытания и единство многонационального народа
Президент России в своей речи особо отметил, что сплоченность общества и народа является главным фактором в борьбе с внешними угрозами. По словам Путина, этот процесс не является разовым явлением, а представляет собой устойчивый принцип, вытекающий из истории страны.
О внешнем давлении и отношении народа:
«Наш многонациональный народ отвечал на исторические испытания и агрессивное внешнее давление внутренним единством — так было всегда, и именно так обстоит дело и сегодня», — подчеркнул глава государства.
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