Энигма привлекла 70 млн долларов инвестиций для упрощения управления роботами

Молодая исследовательская лаборатория Энигма, нацеленная на революцию в сфере AI и робототехники, объявила о выходе из теневого режима и привлекла 70 млн долларов инвестиций в рамках сид-раунда. По информации иксбт.ком, данный раунд финансирования прошел под руководством Индекс Вентурес и Риббит Капитал, а его главная цель — сделать управление роботами таким же простым и интуитивным, как регулировка громкости музыки. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время многие робототехнические компании пытаются решить одну из самых сложных задач для AI. Речь идет о создании базовых моделей, позволяющих машинам выполнять действия, которым их раньше не обучали. Одни изучают миллионы веб-видео или используют компьютерные симуляции, однако Энигма, которой еще нет и года, выбрала совершенно иной подход.

Изучение взаимодействия человека и машины

Стартап фокусируется не на возможностях модели, а на том, как люди общаются с роботами. Авторы проекта считают, что подобное взаимодействие приведет к созданию интуитивных интерфейсов и принципиально нового типа робомозга. Чтобы протестировать, как люди хотят взаимодействовать с машинами, компания запускает масштабный эксперимент, позволяющий каждому человеку в мире онлайн общаться более чем со 100 роботами на базе AI.

Эти роботы, расположенные в ангарах Израиля и Калифорнии, способны рисовать кистью, фехтовать и проводить простые химические опыты путем смешивания колб с жидкостью. Энигма утверждает, что полностью разработала собственные роборуки и управляющие ими модели с нуля.

Опытные основатели и новый подход

Компанию основали Джонатан, бывший самым молодым сотрудником в истории Microsoft, и его друг детства Галь Нив. Они занимались исследованиями в области кибербезопасности в элитном израильском подразделении 8200. Решив открыть собственный стартап в прошлом году, эти парни не имели прямого опыта в робототехнике, однако были уверены, что именно это направление таит в себе самые интересные задачи в мире технологий.

Как отмечает партнер Индекс Вентурес Шардул Шах, в отличие от многих специалистов по робототехнике, приход Джонатана и Галя со стороны придает им уникальность и свободу. Отраслевые эксперты часто начинают с управления или ловкости, в то время как Энигма начинает с совершенно другой точки — опыта конечного пользователя.

В интервью изданию TechCrunch Джонатан подчеркнул, что Энигма стремится максимально упростить общение между человеком и роботом. Если для мытья посуды роботу нужно 15 минут объяснять, куда все положить, люди приходят к выводу: «Ладно, я сделаю это сам». Сейчас ситуация с даже самыми передовыми моделями находится именно в этой точке.