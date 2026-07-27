Трансферная борьба за Константиноса Карецаса: Боруссия и Милан среди претендентов

В европейском футболе решающая стадия разворачивается вокруг трансфера молодого и талантливого полузащитника Константиноса Карецаса. Ведущие клубы континента ведут серьезную борьбу за 18-летнего греческого атакующего полузащитника, выступающего за бельгийский Генк. По информации издания ХЛН, будущее игрока должно проясниться в ближайшие часы, так как претенденты стремятся оформить его переход как можно скорее. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В частности, немецкая Боруссия Дортмунд проявила активность в этом вопросе и отправила в Бельгию специальную делегацию. Представители во главе со спортивным директором Оле Бобуком совершили поездку для завершения переговоров с руководством Генка. Немецкий клуб, который в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов, определил молодого футболиста приоритетным направлением своего проекта.

Конкуренция немцев и итальянцев

Первоначальное предложение Боруссии Дортмунд было отклонено Генком. Хотя немцы предложили 30 миллионов евро и еще 5 миллионов евро в качестве бонусов, бельгийский клуб дал понять, что готов отпустить игрока только при поступлении предложения общей стоимостью 40 миллионов евро с учетом бонусов. Тем не менее, клуб из Дортмунда намерен в кратчайшие сроки закрыть сделку, чтобы избежать конкуренции.

Как сообщает GOAL.ком, в гонке остаются не только немцы, но и итальянский Милан. На прошлой неделе руководство россонери представило игроку и его представителям свой спортивный проект. Главный тренер команды лично хочет видеть футболиста с такими характеристиками, как у Карецаса, и подтвердил это во время личного телефонного разговора.

Финансовые проблемы и перспективы трансфера

В настоящее время Милан немного отстает от Дортмунда, однако шансы остаются. Поскольку итальянская команда потратила 100 миллионов евро на трансферы Жилы и Гонсалу Рамуша, для осуществления новых приобретений в линию атаки ей сначала потребуется продать футболистов. Главным кандидатом на уход называется Рафаэл Леау, и если эти переходы не состоятся, выполнить требования Генка будет сложно.

Хотя в предстоящем ноябре Карецасу исполнится всего 19 лет, его возраст не создает проблем для трансфера. Поскольку Боруссия Дортмунд не желает ввязываться в долгие торги и нацелена на немедленное закрытие сделки, миланцы могут упустить талантливого игрока, если не предпримут быстрых шагов.