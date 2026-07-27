Poco представляет новый смартфон Poco М8 Повер с трехдневной автономностью

·36·Технологии
Poco представляет новый смартфон Poco М8 Повер с трехдневной автономностью

Бренд Poco раскрыл первые официальные подробности о своем следующем интересном устройстве — смартфоне Poco М8 Повер. По информации иксбт.ком, официальный дебют данной модели запланирован на 4 августа текущего года на индийском рынке, и устройство вызывает большой интерес в мире технологий благодаря своему сверхкрупному аккумулятору. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главной и самой примечательной особенностью нового смартфона стал аккумулятор огромной емкости. Согласно официальному заявлению производителя, модель Poco М8 Повер будет оснащена батареей емкостью 8000 mAh. Этот показатель является одним из рекордных для современного мобильного рынка, и, как заявляет компания, одного полного заряда батареи хватит до трех дней непрерывной работы устройства в активном режиме.

Особенности дисплея и дизайна

Судя по представленным тизерам, смартфон будет выпускаться в оригинальном корпусе яркого оранжевого цвета. Внешне заметно, что на его задней панели расположен заметно выступающий блок камеры. Этот модуль состоит из двух основных элементов — главного сенсора камеры на 50 MP и традиционной ЛЭД-вспышки.

Компания также официально подтвердила, что будущий смартфон получит современный и качественный АМОЛЭД-дисплей. Однако пока технические детали, такие как точная диагональ матрица экрана, разрешение и частота обновления, держатся в секрете и должны быть объявлены в день презентации.

Планы по выходу на рынок и родственные модели

Было объявлено, что продажи устройства на индийском рынке будут организованы через крупную торговую площадку Флипкарт. Несмотря на то, что остальные технические характеристики пока скрываются, инсайдеры и аналитики предполагают, что Poco М8 Повер на самом деле окажется глобальной версией смартфона Redmi Ноте 17 под другим названием.

В то же время бренд Poco в эти дни готовится к выпуску еще одного нового устройства — модели Poco Кс8 5Г. По мнению специалистов, это второе устройство будет предложено покупателям в качестве международной альтернативной версии смартфона Redmi Ноте 17 Pro 5Г.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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