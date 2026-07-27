Борьба за Константиноса Карецаса: Боруссия Дортмунд и Милан претендуют на игрока

·56·Спорт
Борьба за Константиноса Карецаса: Боруссия Дортмунд и Милан претендуют на игрока

Будущее Константиноса Карецаса, который становится одной из перспективных звезд европейского футбола, как ожидается, решится в ближайшие часы. 18-летний атакующий полузащитник, привлекший внимание своей яркой игрой в составе Генка, вызвал ожесточенную борьбу на трансферном рынке — интерес к его услугам проявляет ряд топ-клубов. Согласно информации издания ХЛН, между немецким и итальянским грандами возникла серьезная конкуренция по вопросу трансфера игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В частности, руководство Боруссии Дортмунд направило делегацию напрямую в Бельгию для завершения этой сделки. Представители немецкого клуба во главе со спортивным директором Оле Боком активизировали переговоры с руководством Генка. Боруссия Дортмунд, которая в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, объявила молодого греческого футболиста своей приоритетной трансферной целью и стремится заполучить его в свои ряды.

Финансовый вопрос и требования Генка

Переговоры по стоимости трансфера вступили в горячую фазу. Первоначальное предложение Боруссии Дортмунд в размере 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов было отклонено клубом Генк. Бельгийцы рассчитывают на общее предложение в размере 40 миллионов евро с учетом бонусов за отпуск своего таланта. Немецкий клуб же не намерен ввязываться в лишний аукцион по этому поводу.

Боруссия Дортмунд намерена опередить других претендентов и завершить сделку как можно скорее. Тем не менее, немцы не остаются без конкуренции на трансферном рынке, так как стало известно, что один из грандов Италии также внимательно следит за ситуацией и не вышел из борьбы.

Интерес Милана и проблемы

Как сообщает GOAL.ком, итальянский Милан также остается в гонке за покупку. На прошлой неделе руководство россонери представило футболисту и его представителям свой спортивный проект. По мнению специалистов, Константинос Карецас идеально соответствует качествам, которые ищет главный тренер команды, а тот факт, что в ноябре следующего года ему исполнится 19 лет, показывает, что возрастной фактор не является проблемой.

Однако Милан пока отстает от Боруссии Дортмунд. Итальянский клуб уже потратил 100 миллионов евро на трансферы Жилы и Гонсалу Рамуша в летнее трансферное окно. По этой причине миланцы для усиления линии атаки рассчитывают прежде всего на средства от продажи игроков.

Главным кандидатом на уход из клуба называется Леау. Если Милан не проведет серьезную работу по продаже игроков, ему будет сложно найти финансовые возможности, достаточные для того, чтобы убедить Генк и самого футбольника. Именно поэтому немецкий клуб пока находится в более выгодной позиции.

Константинос КарецасБоруссия ДортмундМиланГенкТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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