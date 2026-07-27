Avito Ауто запустил карту цен и наличия топлива

«Avito Ауто», одна из ведущих автомобильных платформ России, запустила интерактивную карту автозаправочных станций страны. Этот новый цифровой инструмент позволяет водителям получать оперативную информацию не только о ценах на топливо, но и о его наличии, что значительно упрощает ежедневное планирование поездок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, новая интерактивная карта включает информацию о более чем 20 тысячах автозаправочных станций на территории России. Программа дает пользователям возможность удобно фильтровать нужные заправки по типу топлива и цене, а также получать точное представление о количестве доступных станций в конкретном регионе.

Искусственный интеллект и возможности сотрудничества

В процессе реализации проекта велось тесное сотрудничество с компанией «Передовые платёжные решения». Именно благодаря этому партнерству водители получили возможность не только получать информацию, но и производить прямую оплату топлива через партнерский сервис, не выходя из приложения.

Для оценки наличия топлива на автозаправочных станциях используются современные технологии искусственного интеллекта. Специальные алгоритмы анализируют историю транзакций, данные, получаемые от партнеров, а также метки, оставляемые самими пользователями.

Высокая точность данных

Как заявляют представители «Передовых платёжных решений», уровень точности предоставляемой через эту систему информации превышает 95 процентов. Это позволяет водителям заранее с высокой точностью оценивать вероятность успешной заправки на конкретной станции.

Внедрение данной функции служит экономии времени автовладельцев и предотвращению лишних трудностей, возникающих в процессе поиска топлива. Интеграция цифровых технологий и искусственного интеллекта в повседневные сервисы еще больше повышает удобство на автомобильном рынке.