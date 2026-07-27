Отец выплатил алименты на 5 лет вперед ради выезда за границу

·59·Общество
Отец выплатил алименты на 5 лет вперед ради выезда за границу

Согласно судебному документу в производстве Гиждуванского районного отдела Бюро принудительного исполнения, с должника-отца в пользу взыскателя-матери было установлено взыскание алиментов на материальное обеспечение 1 несовершеннолетнего ребенка.  

В ходе исполнительных действий право должника на выезд за границу было временно ограничено. Должник сообщил о намерении выехать за границу и попросил практической помощи.

Должнику были разъяснены права и обязанности сторон по исполнительному документу, а также порядок предварительной уплаты алиментных платежей.

Должник обратился в суд с исковым заявлением об изменении способа и порядка исполнения путем предварительной уплаты алиментов.

Суд удовлетворил исковое заявление и постановил взыскать алименты за 5 лет, рассчитанные государственным исполнителем, вперед.

В ходе исполнительных действий алиментные средства в размере 138 540,0 тыс. сумов, подлежащие предварительному взысканию, были взысканы, и ограничение на выезд должника за границу было отменено.  
В настоящее время исполнительные действия продолжаются.

ГиждуванБюро принудительного исполнения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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