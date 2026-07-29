Против Павла Дурова в России выдвинуто тяжкое обвинение: статья «Содействие террористической деятельности»

Юридические разбирательства вокруг основателя мессенджера Telegram Павла Дурова перешли на новый этап. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о предъявлении Дурову обвинения по статье о «содействии террористической деятельности».

Zamin.уз представляет детали основных обвинений, выдвигаемых российскими и французскими правоохранительными органами против Павла Дурова и платформы Telegram.

1. Обвинения ФСБ и Роскомнадзора: более 153 тысяч преступлений и незаблокированные каналы

По данным ФСБ, администрация Telegram не выполнила требования по удалению каналов, чатов и ботов, которые используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для координации диверсий, терактов и кибермошенничества.

Согласно сообщениям российских СМИ, с 2022 года зафиксировано более 153 тысяч преступлений, совершенных, по оценкам, с использованием Telegram. Среди них следующие крупные инциденты:

Чудовищный теракт в «Крокус Сити Холле»;

Убийства Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского;

Нападения на ряд высокопоставленных военных;

Случаи подрывов и поджогов военных комиссариатов.

Роскомнадзор и финансовые санкции: В Роскомнадзоре заявили, что в адрес руководства Telegram было направлено более 150 тысяч запросов об удалении запрещенного контента, однако они остались без ответа. Сообщается, что с начала 2026 года Telegram был оштрафован в России на сумму более 100 миллионов рублей за отказ удалять запрещенные материалы.

2. Расследование во Франции: 6-часовой допрос и глобальное давление

Павел Дуров остается под серьезным следствием не только в России, но и во Франции. Французские следователи подозревают его в недостаточном контроле за контентом в мессенджере и уклонении от сотрудничества с правоохранительными органами.

Согласно версии следствия, отсутствие модерации и отказ от сотрудничества осложняли борьбу с такими преступлениями через Telegram, как:

Распространение детской порнографии;

Незаконный оборот наркотиков;

Финансовое и кибермошенничество.

Сообщается, что в начале июля Дуров был допрошен в Париже в рамках данного уголовного дела в течение более чем шести часов.

Основные факты об обвинениях в адрес Павла Дурова и Telegram

Аспект / Критерий Детали Статья обвинения в России «Содействие террористической деятельности» (ФСБ) Преступления, зафиксированные через Telegram Более 153 тысяч (с 2022 года) Запросы Роскомнадзора Более 150 тысяч (остались без ответа) Сумма штрафов за 2026 год Более 100 миллионов рублей Подозрения во Франции Отсутствие модерации, детская порнография, наркоторговля, мошенничество Допрос в Париже В начале июля (более 6 часов)

Юридическое давление вокруг Telegram и тяжкие обвинения в адрес Павла Дурова находятся в центре внимания миллионов пользователей по всему миру.

Немедленно отправьте эту горячую и аналитическую статью своим друзьям, коллегам и в Телеграм-каналы!

Как вы думаете, как подобное юридическое давление и обвинения вокруг Telegram повлияют на работу мессенджера и безопасность пользователей? Оставьте свои мысли и комментарии!