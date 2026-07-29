Хирург вместо опухоли удалил здоровый орган пациента

43-летний Митчелл из Скоухегана 1 марта 2023 года лег на операцию по удалению доброкачественной опухоли, обнаруженной на левом яичнике. Из-за увеличившихся размеров опухоли ее планировалось удалить лапароскопическим методом.

Однако во время операции доктор Дэниел Ганон вместо опухоли полностью вырезал у пациента здоровый мочевой пузырь. Об этом стало известно при последующем патологоанатомическом исследовании. Экспертиза показала, что удаленная ткань принадлежит стенке мочевого пузыря.

Тем не менее, ошибка не была выявлена до тех пор, пока пациент не пришел в больницу во второй раз. Митчелл страдал от сильной боли, вздутия живота и неспособности мочиться. После повторного обследования врачи сообщили, что восстановить мочевой пузырь практически невозможно.

После этого пациент более восьми месяцев жил в зависимости от двусторонних нефростомических трубок. Трубки были установлены для выведения мочи не в мочевой пузырь, а непосредственно из почек наружу. В этот период у него неоднократно наблюдались инфекции мочевыводящих путей и почек.

В октябре 2023 года в ходе сложной операции в Бостоне хирурги сформировали Митчеллу новый мочевой пузырь из тканей кишечника. Однако и это не вернуло его жизнь в прежнее русло. По сей день он ежедневно несколько раз пользуется катетером и находится под постоянным медицинским наблюдением.