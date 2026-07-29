Исполнение судебного решения обеспечено: завершено дело о вселении гражданина в жилое помещение

В рамках находящегося в производстве Шароф-Рашидовского районного отдела Бюро принудительного исполнения исполнительного документа о вселении гражданина Н. А. в жилое помещение были полностью осуществлены установленные исполнительные действия, и судебное решение фактически исполнено.

В ходе исполнительных действий государственный исполнитель разъяснил участникам процесса содержание судебного документа, а также предоставил предусмотренные законодательством возможности для добровольного исполнения решения. В связи с тем, что судебное решение не было исполнено в установленный срок, применены меры принудительного исполнения.

В результате проведенных исполнительных мероприятий гражданин Н. А. был на законных основаниях вселен в жилое помещение, и требования, указанные в судебном документе, были полностью обеспечены. Таким образом, данное исполнительное производство было фактически завершено.

Бюро принудительного исполнения последовательно продолжает системную работу по обеспечению своевременного и полного исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов, а также по защите законных прав и интересов граждан.