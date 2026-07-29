Судебное решение не на словах, а на деле: обеспечено исполнение по освобождению квартиры

На основании исполнительного документа, находившегося в производстве Зафарабадского районного отдела Бюро принудительного исполнения, в интересах Джиззакского областного территориального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана и АК «Халк банки» обеспечено исполнение судебного решения о выселении ответчика Ш. К. и членов его семьи из квартиры, принадлежащей банку и расположенной по адресу: Зафарабадский район, МФЙ Самарканд, улица Уйгун, дом 90.

Перед началом исполнительных действий государственный исполнитель предоставил ответчику предусмотренный законодательством срок для добровольного исполнения судебного решения, а также разъяснил правовые последствия его неисполнения. Однако в связи с тем, что требования судебного акта не были выполнены в установленный срок, были применены меры принудительного исполнения.

В результате исполнительных действий, проведенных в установленном порядке, ответчик и члены его семьи были выселены из квартиры, а имущество передано законному владельцу. Таким образом, исполнение данного исполнительного производства было полностью завершено на практике.

Бюро принудительного исполнения продолжает последовательные меры по укреплению законности, защите прав и законных интересов собственников путем обеспечения своевременного и полного исполнения судебных документов и решений других уполномоченных органов.