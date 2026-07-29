В школах Стамбула теперь будут организовывать отдельные комнаты для намаза

Во всех школах Стамбула будут организованы комнаты для намаза для учеников и сотрудников. Соответствующее указание подписал губернатор Давут Гюль. Документ, оформленный 22 апреля, был направлен в районные администрации (каймакамства) 39 районов Стамбула.

В соответствии с указанием, в проектах строящихся впредь школ обязательно должно быть выделено отдельное место под молельную комнату. Помещение должно быть достаточно просторным и подходящим для совместного совершения пятничного намаза.

От действующих старых школ не потребуется строительство нового здания. В них будет выбрано наиболее подходящее из имеющихся помещений и переоборудовано для совершения намаза.

Городская администрация объяснила это решение правом учеников и сотрудников образовательных учреждений на свободное выполнение религиозных обрядов. Наличие молельной комнаты прямо в школе также снизит необходимость выхода учащихся наружу в пятницу.

Планируется, что это позволит предотвратить случаи пропуска уроков или отрыва от учебного процесса из-за пятничного намаза.