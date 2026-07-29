Li Auto прокомментировала инцидент с автопарковкой и сбоем

·54·Технологии
Li Auto прокомментировала инцидент с автопарковкой и сбоем

Распространенное в социальных сетях и вызвавшее широкие обсуждения видео, на котором автомобиль Li Auto долгое время не мог завершить процесс автоматической парковки на подземной парковке, породило множество вопросов. Данная ситуация привлекла внимание не только водителей, но и тех, кто интересуется возможностями современных систем автопилота. Кадры, разошедшиеся по сети, вызвали бурные споры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, несмотря на то, что машина многократно сдавала назад и меняла траекторию, она так и не смогла въехать на назначенное место, из-за чего позади нее образовалась пробка. После этого водителю пришлось остановить машину вручную. Данная ситуация вновь подтолкнула к обсуждению ограничений в рабочем процессе автоматизированных систем.

Препятствие и технические причины

Руководитель продуктового направления компании Li Auto Ли Синьян дал официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации, внеся ясность в видеоролик из соцсетей. По его словам, во время использования функции дистанционной парковки помеху создал электровелосипед, стоявший позади выбранного места. Именно это препятствие не позволило машине завершить маневр.

Представитель компании отметил, что интеллектуальная система, специализирующаяся на обеспечении безопасности, несколько раз пыталась выбрать безопасную траекторию для объезда препятствия. Однако из-за сложных условий и ограниченного пространства процесс затянулся. Владелец автомобиля также подтвердил эту версию, признав, что заметил велосипед только после того, как подошел к машине.

Будущие обновления и выводы

Пострадавший водитель добавил, что недавно приобрел автомобиль и еще не успел полностью изучить все возможности и функции системы. Подобные случаи показывают, что пользователям важно иметь определенный опыт работы с современными технологиями.

Исходя из сложившейся ситуации, специалисты Li Auto совместно с разработчиками системы помощи водителю начали работу над совершенствованием алгоритмов парковки в сложных условиях. Как сообщили сотрудники компании, запланированное на сентябрь обновление программного обеспечения до версии 9.1 повысит эффективность автоматической парковки.

Ожидается также, что новое ПО существенно улучшит системы уведомлений о препятствиях, мешающих завершению маневра. Это послужит предотвращению подобных недоразумений и неудобств в будущем.

Li AutoАвтопарковкаАвтопилотТехнологииОбновление
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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