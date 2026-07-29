Надежды лондонского Арсенала подписать бразильскую звезду Винисиуса Жуниора, судя по всему, рухнут. Как сообщает Sky Sports Невс, вингер продолжит карьеру в столице Испании и займет ключевое место в планах нового главного тренера команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В последние месяцы руководство Арсенала во главе с Микелем Артетой внимательно следило за ситуацией, пользуясь тем, что срок действия текущего контракта игрока подходит к концу. Однако мадридский клуб не намерен продавать свою главную звезду и активизировал переговоры о новом соглашении, чтобы удержать его в команде.

Новый контракт и решение руководства

Отмечается, что очередная встреча между руководством клуба во главе с Флорентино Пересом и представителями футболиста пройдет на этой неделе. Реал Мадрид не хочет дожидаться окончания контракта игрока и отпускать его в качестве свободного агента. В настоящее время трансферная стоимость футболиста оценивается примерно в 137 миллионов фунтов стерлингов.

Арсенал планировал воспользоваться ситуацией вокруг трансфера Яна Диоманде. Однако попытки английского клуба столкнулись с серьезным препятствием. Несмотря на то что тренер Микель Артета хотел усилить состав игроком мирового класса для доминирования на внутренней и европейской аренах, этот трансфер выглядит маловероятным.

Твердая позиция Моуринью и Переса

По информации издания Goal.com, потеря футболиста такого уровня в период смены тренерского штаба нанесла бы серьезный удар по стабильности команды. Именно поэтому Жозе Моуринью и президент клуба Флорентино Перес принимают все меры для сохранения бразильца в клубе.

Несмотря на циркулирующие вокруг игрока слухи о различных требованиях по контракту и зарплате, нет серьезных доказательств его желания покинуть Мадрид. Винисиус Жуниор готовится укрепить свои позиции не только как великолепный фланговый нападающий, но и как глобальная звезда клуба.