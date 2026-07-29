Страшная семейная трагедия в США: мужчина застрелил жену и шестерых детей

В городе Гранд-Хейвен, штат Мичиган (США), произошла страшная семейная трагедия. В одном из домов были обнаружены тела восьми членов семьи.

Согласно предварительным данным следствия, 47-летний Кристофер Каролкевич на почве семейного конфликта и ревнивости застрелил из огнестрельного оружия свою 39-летнюю супругу Аманду и шестерых детей в возрасте от 5 до 15 лет.

После этого подозреваемый попытался скрыть следы преступления. Он поджег несколько частей дома, а затем покончил жизнь самоубийством.

По сообщениям СМИ, погибшая Аманда ранее пыталась сохранить семью, несмотря на измены мужа. Своими переживаниями по этому поводу она также делилась на страницах в социальных сетях.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование инцидента. Выясняются все детали трагедии.