Уход Криштиану Роналду может обойтись Португалии в копеечку

Уход Криштиану Роналду из сборной Португалии может оказать серьезное коммерческое влияние на футбол страны. Учитывая глобальный интерес к нему, рекламные контракты и медиа-стоимость, потери могут оцениваться в миллиарды долларов.

Португальский футбол почти два десятилетия был известен в мире благодаря имени Роналду. Матчи с его участием привлекали больше зрителей, повышали интерес международных спонсоров к национальной команде и постоянно удерживали футбол страны в центре внимания мировой прессы.

Последний матч Роналду в составе сборной может пройти в Лиге наций. Если после этого он завершит карьеру в национальной команде, Португальской футбольной федерации придется формировать новый образ лидера.

В настоящее время Роналду продолжает стремиться к цели забить 1000 голов. Сборная же столкнется с вопросом о том, как восполнить не только его место на поле, но и сформировавшееся за годы коммерческое влияние.