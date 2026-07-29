В Нью-Йорке зафиксирована шестая смерть в результате распространения опасной бактерии

·86·Мир
В Нью-Йорке зафиксирована шестая смерть в результате распространения опасной бактерии

Вспышка легионеллеза в американском городе Нью-Йорк унесла жизнь еще одного человека. Таким образом, число жертв этого заболевания, зарегистрированного в районе Верхний Ист-Сайд (Уппер Эаст Сиде) на Манхэттене, достигло шести. Об этом сообщили местные органы здравоохранения.

Спикер городского Совета Джули Менен на своей странице в социальной сети Кс сообщила о смерти шестого пациента и выразила соболезнования семье и близким усопшего. Она подчеркнула, что каждая такая потеря является большой трагедией для местных жителей.

Согласно официальным данным, с 17 июля новых случаев заболевания не зафиксировано. Специалисты отмечают, что последние данные свидетельствуют о существенном замедлении эпидемии.

По информации Департамента здравоохранения Нью-Йорка, со 2 июля легионеллезом заболели в общей сложности 90 человек. В ходе проверок бактерия Легионелла была обнаружена в 77 градирнях (охладительных башнях) города.

Среди объектов, где была выявлена бактерия, есть и такие известные здания, как музей Те Мет, Музей Гуггенхайма, отель Марриотт, а также церковь Алл Сулс Чурч. В рамках расследования всем зданиям с положительными результатами было выдано предписание о незамедлительной очистке и дезинфекции систем охлаждения.

По словам официальных лиц, все необходимые санитарные работы были полностью завершены к 16 июля. В настоящее время в больницах продолжают лечение шестеро пациентов с диагнозом «легионеллез». Органы здравоохранения заявляют, что держат ситуацию под жестким контролем, и призывают жителей доверять информации исключительно из официальных источников.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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