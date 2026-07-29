Доннарумма женился: Холанд зажигал на свадьбе (видео)

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма 25 июля (по корейскому времени) официально женился на своей возлюбленной Алессии Элефанте. Об этом сообщает Старневскореа.

Церемония бракосочетания прошла в церкви Сан-Джорджо-Мартире, расположенной в итальянском городе Локоротондо.

Среди гостей свадьбы присутствовали такие известные личности, как Эрлинг Холанд, Джон Стоунз, Матео Ковачич, Сандро Тонали, Николо Барелла, Паоло Мальдини, а также бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. А Килин Мбаппе прибыл на свадебное торжество прямым рейсом на чартерном самолете.

Всего на праздник было приглашено около 250 гостей. Банкет прошел в старинной резиденции Петтолеккья. За блюда, приготовленные для гостей, отвечали повара трехзвездочного ресторана Мичелин Да Витторио.

Доннарумма и Алессия Элефанте впервые познакомились в своем родном городе Кастелламмаре-ди-Стабия. Они состоят в отношениях с 2016 года. В 2024 году у пары родился сын по имени Лео. Супруга футболиста работает в сфере дизайн интерьеров.

На свадьбе Доннаруммы Эрлинг Холанд зажигал вовсю. Холанда попросили исполнить норвежскую песню «Рю!» — ему даже дали барабан. Футболист задавал ритм, играя на барабане, в то время как остальные гости сидели на полу и повторяли движения, похожие на греблю.