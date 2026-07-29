Барселона получила отказ по трансферу Эли Жуниора Крупи

·50·Спорт
Барселона получила отказ по трансферу Эли Жуниора Крупи

Испанская Барселона столкнулась с серьезным препятствием в попытках усилить линию атаки. Первые два официальных предложения каталонцев по талантливому нападающему Борнмута Эли Жуниору Крупи были отклонены английским клубом. Хотя тренерский штаб под руководством Ханси Флика заинтересован в привлечении молодого французского футболиста, представители Премьер-лиги занимают жесткую позицию на переговорах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Goal.com, спортивный директор Барселоны Деку рассматривает этот трансфер как альтернативный вариант основному приоритету — нападающему Атлетико Мадрид Хулиану Альваресу. Привлекший к себе внимание яркой игрой за Лориенн и недавно перешедший в Борнмут 20-летний футболист заинтересовал каталонцев своей скоростью и техническими возможностями.

Финансовые требования и переговоры между клубами

Как сообщает Л'Экуипе, руководство Борнмута незамедлительно отклонило оба предложения по молодому форварду. Сообщается, что каждое из этих предложений оценивалось ниже 100 миллионов евро. Тем не менее, интерес со стороны действующих чемпионов Ла Лиги не оставил равнодушным самого игрока, и Крупи выразил удовлетворение возможностью переезда на Камп Ноу.

Как стало известно, в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге Эли Жуниор Крупи установил рекорд по количеству голов среди юношей, забив 13 мячей. Кроме того, появившиеся в интернете детские фотографии футболиста в форме Барселоны свидетельствуют о его давней любви к этому клубу. В настоящее время нападающий попросил своих представителей оказать содействие в вопросе трансфера и надеется на достижение соглашения между клубами.

Ситуация с трансфером Хулиана Альвареса

Отмечается, что Эли Жуниор Крупи пока остается для Барселоны запасным вариантом. В то же время президент клуба Жоан Лапорта лично работает над приобретением Хулиана Альвареса, переживающего сложный период в составе Атлетико Мадрид. Аргентинский форвард остается главной трансферной целью Ханси Флика.

Однако генеральный директор Атлетико Мадрид Мигель Анхель Хиль Марин занимает крайне жесткую позицию в этом вопросе и подчеркнул, что клуб не намерен продавать своего лидера дешево. Последнее предложение Барселоны в размере около 100 миллионов евро также не смогло переубедить мадридский клуб. В результате каталонский клуб вынужден одновременно вести сложные переговоры по нескольким трансферным направлениям.

БарселонаЭли Жуниор КрупиБорнмутЛа ЛигаХулиан Альварес
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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