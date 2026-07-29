Таинственная гибель 14 слонов в Кении вызвала серьезное расследование

В южной части Кении, вокруг знаменитого национального парка Амбосели, таинственная гибель 14 слонов вызвала серьезную тревогу у официальных лиц страны и природоохранных организаций. В связи с этим инцидентом Служба охраны дикой природы Кении (КВС) начала экстренное расследование и специальную проверку. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что специалисты тщательно изучают туши погибших слонов. Для установления причины образцы тканей были отправлены в специальные лаборатории. Ученые пытаются выяснить, была ли смерть вызвана болезнью, отравлением или другими факторами.

Национальный парк Амбосели и прилегающие к нему районы граничат с Танзанией и известны как одно из самых известных мест дикой природы в мире. Эта экосистема славится своим богатым биоразнообразием и большим количеством слонов.

Власти отмечают, что гибель слонов в таких масштабах фиксируется в этом регионе впервые за последние десятилетия. Тот факт, что подобное произошло на территории, где особенно эффективно налажена борьба с браконьерством, вызывает у специалистов еще большую озабоченность.

По данным КВС, единый фактор, ставший причиной гибели всех слонов, пока не установлен. Погибшие животные принадлежат к разным возрастным и половым группам, что указывает на то, что этот случай не ограничивается лишь одной семьей или определенной группой.

Как сообщил руководитель пресс-службы КВС Дункан Ваньяма, туши слонов были обнаружены в различных районах примерно в 15–30 километрах от границы национального парка Амбосели.

По данным Фонда защиты слонов Амбосели, по состоянию на 2025 год в этой экосистеме обитало более 2 тысяч слонов. Специалисты выражают надежду, что результаты проверки прояснят это загадочное происшествие.