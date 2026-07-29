Президент Барселоны Жоан Лапорта перенес операцию на сердце

Президент испанского клуба Барселона Жоан Лапорта был госпитализирован с диагнозом нарушения сердечного ритма и успешно перенес медицинскую процедуру. Как сообщает Goal.com, 64-летний функционер был вынужден отменить поездку на предсезонный сбор команды в Англию из-за выявленной у него аритмии. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

После успешного завершения медицинского вмешательства, проведенного во вторник в больнице каталонской столицы, Лапорта обратился к болельщикам через социальные сети и сообщил, что чувствует себя хорошо. Он подтвердил, что врачи полностью восстановили естественный ритм сердца.

Благодарность медицинскому штабу

Глава Барселоны выразил глубокую признательность медицинским работникам, руководившим процессом лечения, на своей странице в социальной сети.написал Лапорта в своем обращении. По его словам, аритмия была устранена, и сердце снова стало работать в нормальном режиме.

Президент клуба высоко оценил работу врачей больницы Госпиталь де Барселона, в частности медицинской команды под руководством доктора Хорди Морильяса. Он также особо отметил благодарность в адрес руководителя медицинской службы клуба Барселона доктора Хавьера Корбельи и Мананы Гиоргадзе, координировавшей все вопросы.

Отмена запланированной поездки

Данная хирургическая операция повлияла на запланированную поездку Жоана Лапорты на Британские острова. После сложного в функциональном плане летнего расписания и международных поездок президент должен был лично наблюдать за подготовкой основного команды, которая находится на базе Сент-Джордж-Парк в Англии.

Тренерский штаб под руководством Ханси Флика и футболисты в настоящее время продолжают тренировки в Великобритании. В пятницу команда должна провести очередной товарищеский матч против клуба Бирмингем Сити.

Период реабилитации и прежняя активность

Согласно строгим предписаниям врачей, Жоан Лапорта останется в Испании для прохождения полного процесса восстановления. Это гарантирует, что он поправит здоровье перед возвращением к своим повседневным тяжелым руководящим обязанностям.

Стоит отметить, что в последнее время президент Барселоны совершал очень активные международные поездки. В частности, в начале месяца он побывал в США, где стал свидетелем исторической победы сборной Испании на чемпионате мира и наблюдал за финальными матчами в Нью-Джерси непосредственно со стадиона.