КАТЛ обошла крупных автопроизводителей по прибыльности

29 июля текущего года был опубликован авторитетный рейтинг Фортуне Глобал 500, который наглядно продемонстрировал финансовую ситуацию в мировой автомобильной промышленности и связанных с ней отраслях. В данный список вошли десять ведущих китайских производителей автомобилей и комплектующих, среди которых присутствует и гигант по производству батарей КАТЛ. Как сообщает иксбт.ком, показатель рентабельности этого предприятия оказался в несколько раз выше показателей ряда автогигантов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно статистическим данным, компания КАТЛ стала явным лидером среди представителей отрасли в этом списке с уровнем рентабельности 17%. Этот показатель более чем в 11 раз превышает средний показатель рентабельности восьми крупных автопроизводителей, вошедших в список. Кроме того, чистая прибыль КАТЛ в 2025 году составила 10 миллиардов долларов.

Специалисты отмечают, что данный финансовый результат является весьма весомым и равен совокупной годовой чистой прибыли четырех крупных автомобилестроительных компаний — BYD, Chery, ФАВ и САИК. Это показало, что в современной транспортной индустрии производство аккумуляторов и энергетических элементов, являющихся самой дорогой частью автомобиля, гораздо выгоднее, чем его простая сборка.

Финансовое давление и изменения в промышленности

В первой половине 2026 года КАТЛ удалось увеличить свои доходы и общий объем прибыли. При этом в тот же период многие традиционные автопроизводители столкнулись с серьезным операционным давлением и трудностями. В частности, в рассматриваемый период наблюдалось снижение общей прибыли автомобильной промышленности страны на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне общего спада в отрасли рентабельность автомобильного сектора оказалась даже ниже средних показателей смежных сфер. Тем не менее, отдельные компании адаптируются к рыночным требованиям и фиксируют хорошие результаты. Например, компания Chery впервые вошла в этот престижный список как независимая компания, участвующая в биржевых торгах.

Показатели лидеров

Уровень финансовой стабильности среди автопроизводителей сформировался по-разному. В частности:

Компания Chery лидирует в автомобилестроительном сегменте с рентабельностью 6,3%.

BYD занимает второе место с показателем 4,1%.

При этом отмечается, что выручка компании BYD на зарубежных рынках составила почти 40% от ее общего дохода, а продажи ее автомобилей на новых источниках энергии сохранили первенство в глобальных рейтингах.

В целом данные Фортуне Глобал 500 наглядно подтверждают, что в эпоху электротранспорта производство технологических комплектующих, в частности аккумуляторов энергии, стало гораздо более выгодной и стабильной бизнес-моделью, чем бизнес по сборке автомобилей.