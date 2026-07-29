В ташкентском аэропорту изъяли 4,4 кг синтетических наркотиков

В Ташкентском международном аэропорту пресечена попытка ввоза из-за рубежа крупной партии синтетических наркотиков. В ходе таможенного контроля было конфисковано 4,4 килограмма наркотического средства «Мефедрон».

Сообщается, что ручная кладь гражданина Казахстана 1994 года рождения, летевшего по маршруту «Бангкок – Шарджа – Ташкент», была тщательно проверена. В результате в 8 упаковках сладостей и 5 пластиковых емкостях были обнаружены искусно спрятанные в общей сложности 4,4 килограмма «Мефедрона».

По данному факту начато дознание в установленном порядке. Правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия по установлению лиц, стоявших за ввозом данного наркотического средства на территорию страны, и источников его происхождения.