Гранды Серии А и матчи Суперкубка Англии будут показаны в прямом эфире

В Европе продолжается активная подготовка к новому сезону. Как сообщает Goal.com, компания Варнер Брос. Дисковерй приобрела права на бесплатный показ предсезонных товарищеских матчей итальянских грандов — Ромы, Ювентуса и Милана, а также традиционного матча открытия английского футбольного сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эти трансляции позволят футбольным болельщикам оценить текущую форму команд после летних трансферов и изменений в составе. В частности, за несколько недель до старта чемпионата Италии товарищеские матчи грандов на международной арене вызывают огромный интерес.

Проверка для итальянских грандов

Данная серия матчей начнётся 1 августа в Уэльсе. Встреча между Кардифф Сити и Ромой, которая пройдет на стадионе «Кардифф Сити», станет первой для подопечных Джан Пьеро Гасперини в серии из трех контрольных матчей против британских клубов.

После этого Ювентус и Милан отправятся в турне по Азии и сыграют против лондонского Челси. Туринцы померятся силами на стадионе «Кай Так» в Гонконге, а миланцы — на арене «Гелора Бунг Карно» в Джакарте.

Эти игры предоставят командам под руководством Лучано Спаллетти и Рубена Аморима отличную возможность еще раз проверить свои силы перед новым сезоном. Все матчи будут транслироваться в записи на телеканале НОВЭ в 21:30 по вечернему времени.

Суперкубок Англии и открытие сезона

В середине августа внимание переключится на английский футбол. 16 августа в 16:00 состоится традиционный матч за Комьюнити Шилд — Суперкубок Англии — между Арсеналом и Манчестер Сити.

Это противостояние между чемпионом Премьер-лиги и обладателем Кубка Англии считается официальным матчем открытия футбольного сезона в стране. Данная встреча будет бесплатно доступна зрителям в прямом эфире телеканала НОВЭ, а также онлайн на платформах HBO Max и дисковерй+.