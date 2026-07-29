Мануэль Нойер назвал сроки завершения своей карьеры

·65·Спорт
Мануэль Нойер назвал сроки завершения своей карьеры

Легендарный вратарь мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер объявил дату завершения своей профессиональной футбольной карьеры. Как сообщает Goal.com, опытный голкипер, считающийся основоположником современной роли «свипер-кипер» (вратаря-либеро), подтвердил, что повесит бутсы на гвоздь по окончании своего текущего контракта, то есть в конце сезона-2026/27. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Опытный футболист, которому сейчас исполнилось 40 лет, продлил контракт с мюнхенским клубом еще на один год. Прояснив свое будущее во время предсезонного сбора в Тегернзее, голкипер не скрывал, что намерен провести свои последние годы на высшем уровне. По словам Нойера, он подходит к каждому матчу индивидуально и не думает о том, что проводит прощальный сезон.

Грандиозная цель в Лиге чемпионов

Завоюющий за свою карьеру множество трофеев Нойер хочет добавить в свою коллекцию еще один кубок Лиги чемпионов УЕФА. На данный момент на его счету две победы в составе Баварии. Не сумев в прошлом сезоне преодолеть барьер в виде Пари Сен-Жермен в полуфинале Лиги чемпионов, мюнхенская команда на этот раз выходит на поле с еще более сильным составом.

Нойер подчеркнул, что главная цель команды — побеждать исключительно в каждом турнире. Он также заверил, что, несмотря на празднование своего рекордного 13-го чемпионского титула в Бундеслиге в прошлом сезоне, его мотивация не снизилась, а нынешний состав способен бороться за все трофеи.

Вопрос преемника и поддержка молодежи

Помимо своей игры на поле, футболист уделяет внимание и своему будущему наследию. Руководство Баварии уже начало поиски достойной замене легендарному вратарю, и молодой талант Йонас Урбиг рассматривается в качестве основного кандидата на замену Нойеру.

Опытный голкипер особо отметил, что готов работать с молодыми футболистами, а вратарская группа в команде поддерживает друг друга. Вместе со Свеном Ульрайхом и другими молодыми вратарями они стремятся отдать все силы на благо команды. По мнению Нойера, здоровая конкуренция и взаимовыручка — залог будущих успехов.

Мануэль НойерБаварияЛига ЧемпионовМюнхенНемецкий Футбол
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Jahongir Tursunov
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