Ford нанял руководство BYD для восстановления позиций на европейском рынке

·39·Авто
Ford нанял руководство BYD для восстановления позиций на европейском рынке

В условиях жесткой конкуренции на европейском автомобильном рынке знаменитый американский Ford провел важные кадровые перестановки в целях укрепления своих позиций. Как сообщается в рубрике «Моверс анд Шакерс» издания Autocar Бусинесс, Ford оф Эуропе в рамках масштабных мер по возвращению рыночных позиций заключил контракт с управляющим директором по Европе крупного китайского производителя электромобилей — BYD . Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Ожидается, что данное назначение станет серьезным поворотным моментом для автомобильной промышленности региона. Дело в том, что в последние годы на европейском рынке китайские бренды, в частности BYD , значительно увеличили свою долю, создавая серьезную конкуренцию традиционным автогигантам. Руководство же Ford стремится пересмотреть свою стратегию и повысить конкурентоспособность за счет привлечения этого опытного специалиста.

Кадровые перестановки и новая стратегия

По мнению экспертов автомобильного рынка, переход ведущих кадров из одной компании в другую является ярким свидетельством глобальных изменений в индустрии. Ожидается, что под новым руководством Ford ускорит работы по расширению объемов производства электромобилей и внедрению новых технологий в Европе. Это позволит компании быстрее адаптироваться к потребительскому спросу.

В настоящее время сектор автомобилестроения переживает период перехода от автомобилей с традиционными двигателями к экологически чистым электромобилям. Ford и для других крупных брендов этот процесс требует крупных финансовых инвестиций и высококвалифицированных управленческих кадров. Именно поэтому привлечение специалиста, успешно работавшего в ведущей китайской компании, может дать компании стратегическое преимущество.

По мнению отраслевых аналитиков, трансферы столь высокого уровня в будущем существенно повлияют на расстановку сил на автомобильном рынке. Ford , опираясь не только на свою богатую историю, но и делая решительные шаги по адаптации к требованиям современного рынка, свидетельствует о своей решимости сохранить позиции в Европе.

FordBYDАвтомобильЕвропаЭлектромобиль
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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